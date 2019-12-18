В Греции найдены царские захоронения Бронзового века

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Золотой кулон с изображением египетской богини Хатхор

В Греции обнаружены две царские гробницы с драгоценностями и предметами, возраст которых оценивается более чем в 3 тысячи лет.

Среди находок - золотое кольцо с изображением быков и снопов ячменя и кулон с портретом египетской богини.

Американские археологи, занимавшиеся раскопками, говорят, что их открытие рассказывает много нового о культуре и торговле Микенского периода.

Захоронение находится на юге Пелопоннеса, недалеко от дворца Бронзового века в Пилосе, который по преданию принадлежал царю Нестору.

Как говорится в заявлении министерства культуры Греции, купольные своды обеих могил рухнули еще в античные времена, завалив захоронения таким количеством мусора, что грабители не смогли проникнуть туда.

Группа археологов из Университета Цинциннати (UC) полтора года вела раскопки, тщательно документируя все находки.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Это золотое кольцо свидетельствует о зарождении сельского хозяйства в Микенском царстве

По словам Джека Дэвиса, возглавляющего Классическое отделение UC, найденные предметы, такие как золотое кольцо с двумя быками и снопами ячменя, дают возможность узнать подробности жизни в Средиземноморье три тысячелетия назад.

"Это очень интересная сцена, объединяющая домашний скот и производство зерновых и свидетельствующая о зарождении сельского хозяйства", - указывает ученый.

Могилы были усеяны обрывками золотой фольги, которая когда-то украшала стены усыпальницы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Своды могил обрушились, сохранив их содержимое от грабителей

В 2015 году археологи обнаружили в соседнем городе Пилосе могилу знатного человека, которого они назвали Воином-грифоном, поскольку гробница была украшена изображениями этих мифических существ.

В ней были обнаружены военные доспехи, оружие, золотые украшения и агатовая печать с изображением двух сражающихся воинов.