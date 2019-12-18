Италия: власти Египта хотели скрыть убийство студента

Правообладатель иллюстрации Amnesty International Image caption Тело Реджени было обнаружено на окраине Каира в 2016 году

Итальянские прокуроры обвинили власти Египта в умышленной попытке завести в тупик следствие по делу о смерти итальянского аспиранта Джулио Реджени.

Реджени, выпускник Кембриджа, собирал в Каире материалы для своей докторской диссертации, но пропал в январе 2016 года. Через девять дней после пропажи он был найден мертвым.

По словам прокуроров, утверждения египетской стороны об обстоятельствах смерти Реджени противоречат результатам вскрытия, проведенного в Италии, и другим известным фактам.

О своих выводах прокуроры сообщили на первой сессии парламентской комиссии, учрежденной для того, чтобы выяснить, могли ли деятельностью 28-летнего ученого заинтересоваться египетские спецслужбы.

Дело в том, что предметом изучения Реджени были независимые профсоюзы, а в Египте это чрезвычайно политизированная тема.

Что случилось с Реджени?

Итальянский аспирант пропал в Египте 25 января 2016 года, когда собирал материалы для своей диссертации.

В этот день в стране отмечали пятую годовщину со дня начала восстания против бывшего президента Хосни Мубарака, и Каир был наводнен полицией.

Тело Реджени было обнаружено на обочине дороги 3 февраля. По словам матери Джулио, его тело было так обезображено, что она смогла опознать его только по кончику носа.

"В октябре, незадолго до его гибели, египетские службы безопасности раскинули целую сеть, в которой государственная машина задействовала людей, с которыми Джулио был близок в Каире", - заявил в начале слушаний в Риме прокурор Серджио Колайокко.

Он утверждает, что люди, знавшие ученого, передавали египетским секретным службам интересующую их информацию.

Колайокко также добавил, что проведенное в Италии вскрытие показало: Реджени "поэтапно" подвергался пыткам с 25 января до самой смерти.

Раны на его теле свидетельствуют о том, что его "пинали ногами, били кулаками, палками и дубинками", а умер он в результате перелома шеи, утверждает Колайокко.

Власти Египта отрицают, что итальянец погиб, находясь в заключении, но признают, что за ним велось наблюдение.

Как Египет запутывал следствие?

Почти сразу после того как было обнаружено тело, "для запутывания следствия стали фабриковаться фальшивые версии", заявил на слушаниях Колайокко.

Сначала был результат вскрытия, произведенного в Египте, показавший, что итальянец погиб в автомобильной аварии. Повторное вскрытие, проведенное в Италии, опровергло эту версию.

Потом была выдвинута гипотеза, что поскольку обнаруженное тело было обнаженным, причиной его гибели были сексуальные мотивы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Итальянские прокуроры обвиняют египетских чиновников в попытке пустить следствие по ложному следу

Затем, уже в марте 2016 года, "свидетель" рассказал по телевидению, будто он видел, как вечером накануне гибели Реджени дрался с каким-то иностранцем у здания итальянского консульства.

Это утверждение также было опровергнуто, когда телефонные записи показали, что предполагаемый свидетель в то время не мог находиться рядом с консульством, а сам Реджени в момент предполагаемой потасовки был дома и смотрел фильм.

В конечном итоге власти Египта заявили, что Реджени был убит членами преступной группировки, после чего все пятеро бандитов сами погибли в перестрелке. Это заявление позже было названо "неправдоподобным".

Несмотря на то что Колайокко и его коллега Микеле Престипино почти четыре года расследовали смерть Реджени совместно с египетскими властями, обвинения так никому и не предъявили.

В прошлом году Италия начала официальное расследование в отношении пятерых сотрудников служб безопасности Египта, которых подозревают в причастности к этому преступлению.

По словам Престипино, взаимодействие с египетскими властями было затруднено, поскольку между странами не заключено двустороннего договора о юридическом сотрудничестве.

При этом Престипино настаивает на том, что "прокурорская служба продолжит целенаправленно делать все для поиска улик и выяснения обстоятельств случившегося".