Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На плакате, который держит Ито, написано "победа"

Суд в Японии постановил, что тележурналистка должна получить 3,3 млн иен ($30 тыс.) в качестве возмещения морального вреда от известного телеведущего и медиабосса, которого она обвинила в изнасиловании.

Сиори Ито в иске утверждала, что руководитель вашингтонского бюро японской телекомпании Tokyo Broadcasting System Television Inc Нориуки Ямагучи изнасиловал ее в 2015 году, когда она была в бессознательном состоянии.

Прокуратура сочла, что оснований для уголовного дела недостаточно, и поэтому Ито подала гражданский иск.

Ито одной из первых в стране заговорила о сексуальных домогательствах и харассменте и стала символом движения #MeToo в Японии.

"Я счастлива", - заявила 30-летняя журналистка после решения суда. В руках она держала плакат с надписью "победа".

Ответчик, однако, заявил на пресс-конференции в тот же день, что подаст апелляцию. Нориуки Ямагучи занимал ряд высоких постов в японских масс-медиа и известен близкими связями с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Что произошло с Сиори Ито

Согласно свидетельству журналистки, в 2015 году Ямагучи - тогда ему было 50 лет - пригласил ее на ужин, чтобы обсудить ее возможные карьерные перспективы.

Затем она потеряла сознание - как подозревает Ито, в ее напиток могло быть подсыпано снотворное, - и очнулась на кровати в гостиничном номере. "Он лежал на мне сверху", - утверждает журналистка, в то время работавшая стажером в агентстве Рейтер.

Полиция приняла от нее заявление, но после проверки обстоятельств решила не возбуждать уголовное дело ввиду "недостаточности доказательств". Анализ крови у нее не взяли, заявляет потерпевшая.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ямагучи отвергает выдвинутые против него обвинения

По словам Ито, полицейские заставили ее разыгрывать сцену изнасилования с куклой в человеческий рост, в то время как мужчины-полицейские наблюдали за происходящим и делали фото.

Социологическое исследование, проведенное в Японии в 2017 году, показало, что только 4% жертв изнасилования сообщают о произошедшем в полицию.

"В японской традиции принято страдать молча - это считается благородством, - сказала Ито в интервью агентству Франс пресс. - На меня обрушился поток ругательств и угроз. Но больше всего меня поразили очень вежливые имейлы от женщин, которые писали мне, что я опозорилась и мне должно быть стыдно, что я вынесла все это на свет".

Как проходило расследование - рассказ Сиори Ито

"В рамках проверки моего заявления меня вызвали в отделение полиции, в чьем ведении находится отель, куда я попала в ту ночь.

Я приехала в участок со своей лучшей подругой, для моральной поддержки. Меня отвели в спортзал на верхнем этаже. Я уже слышала, что обычно бывает в таких случаях, поэтому и попросила, чтобы со мной рядом была подруга. Но ее не пустили внутрь.

Меня завели в спортзал, велели лечь на мат, а потом достали манекен в человеческий рост. Трое мужчин-полицейских положили на меня этот манекен и возили им туда-сюда, задавая интимные вопросы о том, как именно происходило изнасилование, и при этом фотографировали.

Они утверждали, что это необходимые следственные действия.

В этот момент мне пришлось переключить свой мозг из состояния потерпевшей в рабочее состояние журналиста.

Выдержать всё это можно было только одним способом - эмоционально полностью абстрагироваться от происходящего.

Я заставила себя отнестись к этому как к журналистскому заданию: мне нужно было выявить факты, найти правду, беспристрастно и отстраненно, отсекая эмоции".

Встречный иск

Сиори Ито в своем гражданском иске требовала от Ямагучи компенсации ущерба в 11 млн иен.

Ответчик подал встречный иск на 130 млн иен в возмещение ущерба своей репутации, но суд отклонил его и принял решение в пользу Ито, снизив сумму ущерба втрое.

Ямагучи отрицает, что совершил что-либо противоправное, настаивая на том, что секс между ним и Ито произошел по взаимному согласию.

Нориуки Ямагучи широко известен в Японии - много лет он был телеведущим, затем руководил рядом СМИ.

Теперь он должен выплатить Ито 30 тыс. долларов, но уголовное дело на него так и не заведено.

Согласно уголовному кодексу Японии, для признания факта изнасилования необходимо доказать, что было применено насилие или угрозы или что жертва была не в состоянии сопротивляться.

Два года назад парламент Японии увеличил максимальное наказание за изнасилование с трех лет тюрьмы до пяти.