Грузия: смерть подростка после допроса в полиции вызвала протесты

"Мать ее, эту жизнь!" - такие надписи появились в Тбилиси и других городах Грузии после того, как в больнице скончался 15-летний подросток, совершивший попытку самоубийства.

Лука Сирадзе попытался покончить собой несколько дней назад после допроса в отделении полиции по поводу надписей на стенах, сделанных в одной из тбилисских частных школ.

В Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), организации, которая представляет интересы семьи подростка, заявили, что молодой человек совершил попытку самоубийства предположительно из-за психологического насилия со стороны сотрудников следственных органов. Его заставляли признать, что это он разрисовал стены школы, говорят адвокаты.

"В противном случае они грозили ему тем, что у его брата будут проблемы, а он проведет длительное время в местах лишения свободы. Психологическое насилие полицейских и угрозы были настолько интенсивными и реальными, что несовершеннолетнему стало плохо во время допроса, и он попросил о медицинской помощи, но такую помощь ему не оказали", - отмечается в заявлении организации.

По словам адвокатов, допрос проходил в присутствии матери несовершеннолетнего, но подросток оставался и наедине с сотрудниками полиции.

12 декабря организация обратилась в следственную службу госинспектора, после чего началось расследование по статье о принуждении к даче показаний.

Следствие также ведется по статье о доведении до самоубийства.

Расследование и задержание

Во вторник, уже после того, как стало известно, что мальчик скончался, госинспектор Лонда Толорая провела брифинг, где сообщила о задержании следователя Марианы Чолоян. В тот же вечер стало известно, что Чолоян стало плохо и ее перевели в клинику. Но Толорая заявила, что Чолоян с трех часов дня во вторник принимала участие в различных средственных мероприятиях, после чего и было принято решение о ее задержании.

По словам госинспектора, следствие началось сразу после обращения к ним, и в течение пяти дней были допрошены более 70 человек, в том числе одноклассники и друзья подростка, а также администрация школы, учителя и сотрудники полиции.

Были изъяты мобильный телефон и персональный компьютер подростка, а также просмотрены записи с камер наблюдения, в том числе и установленные в отделении полиции.

"Генеральная прокуратура в сроки, установленные законом, решит вопрос о предъявлении обвинения", - заявила она, отметив, что расследование по этому уголовному делу продолжается.

Адвокат задержанной сказала журналистам в среду, что обвинительное заключение ими пока не получено, но ни со стороны Чолоян, ни со стороны других полицейских в отношении подростка не было совершенно никаких незаконных действий и они не согласны со статьей, по которой начато уголовное расследование.

В МВД ранее заявили, что несовершеннолетнего допрашивали оба раза в присутствии матери и сотрудники полиции не оказывали никакого давления на подростка.

По словам замминистра внутренних дел Нино Цациашвили, подросток ни в первый, ни во второй день не дал признательных показаний и информация о том, что под давлением было получено признание, не соответствует действительности.

При этом она подтвердила, что сотрудник отделения полиции переговорил с подростком. По ее словам, это длилось три-четыре минуты, предшествовало допросу и было связано с напряжением, возникшим из-за определенного несогласия между подростком и его матерью.

"Репрессивная система"

Смерть подростка вызвала негодование и стихийные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии.

В социальных сетях многие грузинские пользователи поставили статусом или на фотографии профиля надпись "Мать ее, эту жизнь!" Это одна из надписей, которая была оставлена на стенах школы и в нанесении которой обвиняли подростка.

Участники акций обвиняют полицию в насилии, называя Сирадзе далеко не первой жертвой насилия со стороны правоохранительных органов.

Заявления в связи со смертью подростка сделали и представители властей.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал строго наказать причастных к любому преступлению, если его факт подтвердит Служба государственного инспектора.

"В первую очередь мы все вместе должны сделать всё, чтобы ни у кого не осталось вопросов касательно этой трагедии", - заявил премьер.

Между тем в АМЮГ заявили, что на несовершеннолетнего оказывали давление еще по меньшей мере трое сотудников полиции, чьи личности до сих пор не установлены.

В организации требуют не только установления их личностей, но и отставки руководства МВД.

"Мы считаем, что политическая ответственность за случившееся в отделении полиции лежит на министре внутренних дел и его заместителе Нино Цациашвили. АМЮГ требует, чтобы они немедленно покинули занимаемые должности", - заявил в среду председатель организации Сулхан Саладзе.