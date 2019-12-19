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По всем статьям

Палата представителей конгресса объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинений. Статья о злоупотреблении властью получила 230 голосов, статья о препятствовании работе конгресса - 229 (при необходимых 216).

Голоса конгрессменов разделились почти строго по партийному признаку. Теперь вопрос об отстранении Трампа с поста президента рассмотрит Сенат, который контролируют республиканцы.

Трамп заявил, что демократы в конгрессе, объявив ему импичмент, навсегда покрыли себя позором. "Им самим импичмент объявить надо. Всем до единого", - сказал он.

Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Королева выступит в парламенте. Все будет скромно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обычно, выступая в парламенте, королева выглядит так (фото 2014 года). В этот раз все будет скромнее

В четверг на первом заседании нового состава парламента королева Елизавета II обратится к депутатам, но традиционная церемония будет упрощена. Это связано с близостью рождественских торжеств и с тем, что нынешние выборы были внеочередными.

Обычно монарх прибывает в Палату лордов из Букингемского дворца в карете. В это раз Ее Величество приедет на машине. Королева и ее сын принц Чарльз будут облачены в будничную, а не в церемониальную одежду, будет сокращена их свита.

Королева расскажет о планах правительства на следующий год, в том числе о брексите и будущем системы здравоохранения.

"Санкциям из ада" дали ход

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Комитет сената США по международным отношениям одобрил новый пакет антироссийских мер, который называют "санкциями из ада".

Законопроект предусматривает ограничения на покупку российского долга, меры в отношении российских банков, в числе которых Сбербанк и ВТБ, и запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

Его должен будет рассмотреть сенат, после чего документ поступит на подпись президенту. Подробности в нашей статье.

Путин расскажет об итогах года

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В Москве состоится очередная традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в которой он подведет итоги года.

Как правило, каждая такая встреча Путина с журналистами российских и международных СМИ хорошо срежиссирована и длится несколько часов.

Футбол, переходящий в политику и драку

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После "Эль классико", футбольного матча между "Барселоной" и "Реалом", у стадиона "Камп Ноу" сторонники независимости Каталонии подрались с полицией.

Протестующие начали свою акцию еще во время игры, развернув транспаранты и плакаты, призывавшие испанские власти начать диалог с теми, кто выступает за отделение Каталонии.

У стадиона собрались активисты с лозунгами "Независимость" и "Свободу политическим заключенным". В стычках пострадали 12 человек. Футболисты сыграли вничью, 0:0.

Протесты в Грузии из-за гибели подростка

В Тбилиси и других городах Грузии прошли акции протеста в связи с гибелью 15-летнего подростка. Трагедия произошла после допроса в отделении полиции, куда его вызвали из-за надписей на стенах в школе.

Следствие ведется по статьям о принуждении к даче показаний и о доведении до самоубийства. Демонстранты требовали наказать сотрудников МВД, которые, по их мнению, виноваты в смерти подростка. В ситуации разбиралась наш корреспондент Нина Ахметели.

Первая победа движения #MeToo в Японии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На плакате, который держит Ито, написано "победа"

Японский суд встал на сторону журналистки Сиори Ито, обвинившей своего начальника в изнасиловании. Она получит 3,3 млн иен ($30 тыс.) в качестве возмещения морального вреда.

В своем иске Ито утверждала, что ее начальник изнасиловал ее в 2015 году, когда она была в бессознательном состоянии. В Японии она уже стала символом движения #MeToo.

"Могу и здесь физиономию набить"

"Это неправда, это ложь. А будете мне такое говорить, могу и здесь вам физиономию набить за такие слова", - ответил в суде Андрей Бовт на просьбу журналистов прокомментировать обвинение. Он подозревается в систематическом насилии над своей 13-летней дочерью,

В понедельник в его доме в деревне Химози нашли целый арсенал оружия. Органы опеки хотят изъять детей из семьи. Старшим будут искать жилье и работу.

FT: Меркель против санкций США

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Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но отметила, что Берлин не станет вводить контрсанкции против США, пишет Financial Times.

"У меня нет другого выхода, кроме как дать им понять, что мы не одобряем эту практику экстерриториальных санкций", - сказала Меркель.

Президент США - ярый критик проекта. Трамп утверждает, что трубопровод ослабит Украину в ее противостоянии с Россией и сделает Германию более зависимой от российского газа.

Недовольство Меркель разделил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Энергетическая политика Европы решается в Европе, а не в США", - сказал он.

Times: Россия видит в учениях НАТО подготовку к войне

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Наращивание сил НАТО в странах Балтии, Польше и Черном море предполагает, что альянс готовится к войне, приводит Times мнение начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - цитирует Герасимова газета.

Лидеры НАТО, собиравшиеся недавно на встречу альянса в Лондоне, заявили, что агрессивное поведение России является угрозой для евроатлантической безопасности.

Поэтому блок продолжит принимать оборонительные меры в связи с размещением Россией ранее запрещенных ракет средней дальности, которые представляют значительный риск.

Guardian: как Лана Эстемирова боролась с британской бюрократией

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Guardian публикует колонку дочери убитой в Чечне Натальи Эстемировой, столкнувшейся с бюрократическими препятствиями при оформлении визы в Британии.

"Я разрыдалась посреди кофейни, когда узнала, что Хоум офис отказал мне в выдаче супружеской визы. Мой адвокат предупредил меня, что это самый вероятный вариант, но я почувствовала, будто меня ударили в живот", - пишет Лана Эстемирова.

"Моя прежняя жизнь в Чечне рассыпалась в день, когда моя мать, занимавшаяся правозащитной деятельностью, была похищена и убита. С помощью маминых друзей и коллег я переехала в Британию, как она и хотела, получила образование и вышла замуж", - добавляет она.

В итоге через два года Лана Эстемирова получила визу жены, но, по ее словам, жителям Британии необходимо проявить солидарность с приезжающими в страну мигрантами, которые вынуждены бороться с бюрократической системой.

Как Тимати стал другом Кадырова и гражданином Греции

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption В 2019 году Black Star выпустил совместную линию одежды с магазином Армии России - Военторгом

Наши корреспонденты Олеся Герасименко и Елизавета Фохт проследили карьеру Тимати и пообщались с его друзьями и коллегами.

Они выяснили, почему рэпер проникся уважением к Путину, как он подружился с Кадыровым и откуда у него греческий паспорт.

Импичмент. Рассказываем, как Трамп и конгресс дошли до жизни такой.

Media playback is unsupported on your device "Путин смеется над нами". Как голосовали за импичмент Трампа

Обзор подготовили Геннадий Алашеев и Александр Баранов