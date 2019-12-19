Дайджест: Импичмент состоялся. Санкции из ада приняты. Королеве не подадут карету
По всем статьям
Палата представителей конгресса объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинений. Статья о злоупотреблении властью получила 230 голосов, статья о препятствовании работе конгресса - 229 (при необходимых 216).
Голоса конгрессменов разделились почти строго по партийному признаку. Теперь вопрос об отстранении Трампа с поста президента рассмотрит Сенат, который контролируют республиканцы.
Трамп заявил, что демократы в конгрессе, объявив ему импичмент, навсегда покрыли себя позором. "Им самим импичмент объявить надо. Всем до единого", - сказал он.
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?
Королева выступит в парламенте. Все будет скромно
В четверг на первом заседании нового состава парламента королева Елизавета II обратится к депутатам, но традиционная церемония будет упрощена. Это связано с близостью рождественских торжеств и с тем, что нынешние выборы были внеочередными.
Обычно монарх прибывает в Палату лордов из Букингемского дворца в карете. В это раз Ее Величество приедет на машине. Королева и ее сын принц Чарльз будут облачены в будничную, а не в церемониальную одежду, будет сокращена их свита.
Королева расскажет о планах правительства на следующий год, в том числе о брексите и будущем системы здравоохранения.
"Санкциям из ада" дали ход
Комитет сената США по международным отношениям одобрил новый пакет антироссийских мер, который называют "санкциями из ада".
Законопроект предусматривает ограничения на покупку российского долга, меры в отношении российских банков, в числе которых Сбербанк и ВТБ, и запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.
Его должен будет рассмотреть сенат, после чего документ поступит на подпись президенту. Подробности в нашей статье.
Путин расскажет об итогах года
В Москве состоится очередная традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в которой он подведет итоги года.
Как правило, каждая такая встреча Путина с журналистами российских и международных СМИ хорошо срежиссирована и длится несколько часов.
Футбол, переходящий в политику и драку
После "Эль классико", футбольного матча между "Барселоной" и "Реалом", у стадиона "Камп Ноу" сторонники независимости Каталонии подрались с полицией.
Протестующие начали свою акцию еще во время игры, развернув транспаранты и плакаты, призывавшие испанские власти начать диалог с теми, кто выступает за отделение Каталонии.
У стадиона собрались активисты с лозунгами "Независимость" и "Свободу политическим заключенным". В стычках пострадали 12 человек. Футболисты сыграли вничью, 0:0.
Протесты в Грузии из-за гибели подростка
В Тбилиси и других городах Грузии прошли акции протеста в связи с гибелью 15-летнего подростка. Трагедия произошла после допроса в отделении полиции, куда его вызвали из-за надписей на стенах в школе.
Следствие ведется по статьям о принуждении к даче показаний и о доведении до самоубийства. Демонстранты требовали наказать сотрудников МВД, которые, по их мнению, виноваты в смерти подростка. В ситуации разбиралась наш корреспондент Нина Ахметели.
Первая победа движения #MeToo в Японии
Японский суд встал на сторону журналистки Сиори Ито, обвинившей своего начальника в изнасиловании. Она получит 3,3 млн иен ($30 тыс.) в качестве возмещения морального вреда.
В своем иске Ито утверждала, что ее начальник изнасиловал ее в 2015 году, когда она была в бессознательном состоянии. В Японии она уже стала символом движения #MeToo.
"Могу и здесь физиономию набить"
"Это неправда, это ложь. А будете мне такое говорить, могу и здесь вам физиономию набить за такие слова", - ответил в суде Андрей Бовт на просьбу журналистов прокомментировать обвинение. Он подозревается в систематическом насилии над своей 13-летней дочерью,
В понедельник в его доме в деревне Химози нашли целый арсенал оружия. Органы опеки хотят изъять детей из семьи. Старшим будут искать жилье и работу.
- "Могу и здесь вам физиономию набить". Как в Гатчине арестовывали подозреваемого в изнасиловании дочери
FT: Меркель против санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала американские санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но отметила, что Берлин не станет вводить контрсанкции против США, пишет Financial Times.
"У меня нет другого выхода, кроме как дать им понять, что мы не одобряем эту практику экстерриториальных санкций", - сказала Меркель.
Президент США - ярый критик проекта. Трамп утверждает, что трубопровод ослабит Украину в ее противостоянии с Россией и сделает Германию более зависимой от российского газа.
Недовольство Меркель разделил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. "Энергетическая политика Европы решается в Европе, а не в США", - сказал он.
Times: Россия видит в учениях НАТО подготовку к войне
Наращивание сил НАТО в странах Балтии, Польше и Черном море предполагает, что альянс готовится к войне, приводит Times мнение начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - цитирует Герасимова газета.
Лидеры НАТО, собиравшиеся недавно на встречу альянса в Лондоне, заявили, что агрессивное поведение России является угрозой для евроатлантической безопасности.
Поэтому блок продолжит принимать оборонительные меры в связи с размещением Россией ранее запрещенных ракет средней дальности, которые представляют значительный риск.
Guardian: как Лана Эстемирова боролась с британской бюрократией
Guardian публикует колонку дочери убитой в Чечне Натальи Эстемировой, столкнувшейся с бюрократическими препятствиями при оформлении визы в Британии.
"Я разрыдалась посреди кофейни, когда узнала, что Хоум офис отказал мне в выдаче супружеской визы. Мой адвокат предупредил меня, что это самый вероятный вариант, но я почувствовала, будто меня ударили в живот", - пишет Лана Эстемирова.
"Моя прежняя жизнь в Чечне рассыпалась в день, когда моя мать, занимавшаяся правозащитной деятельностью, была похищена и убита. С помощью маминых друзей и коллег я переехала в Британию, как она и хотела, получила образование и вышла замуж", - добавляет она.
В итоге через два года Лана Эстемирова получила визу жены, но, по ее словам, жителям Британии необходимо проявить солидарность с приезжающими в страну мигрантами, которые вынуждены бороться с бюрократической системой.
Как Тимати стал другом Кадырова и гражданином Греции
Наши корреспонденты Олеся Герасименко и Елизавета Фохт проследили карьеру Тимати и пообщались с его друзьями и коллегами.
Они выяснили, почему рэпер проникся уважением к Путину, как он подружился с Кадыровым и откуда у него греческий паспорт.
Импичмент. Рассказываем, как Трамп и конгресс дошли до жизни такой.
Обзор подготовили Геннадий Алашеев и Александр Баранов