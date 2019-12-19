"Донбасс порожняк не гонит". Главные вопросы на пресс-конференции Путина

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Президент России Владимир Путин провел 15-ю, юбилейную, ежегодную пресс-конференцию. Она продолжалась почти четыре с половиной часа, Путин ответил на 71 вопрос.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как Путин ответил на самые важные вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции.

О поправках в Конституцию

- из Конституции можно убрать оговорку о двух президентских сроках подряд: "Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Некоторых наших политологов, общественных деятелей [такая оговорка] смущает. Можно было бы ее отменить, наверное".

О расследовании дела Голунова

- в рамках расследования дела Голунова возбуждены уголовные дела против силовиков: "Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек, они все уволены и против них возбуждены уголовные дела. Эти дела ведет Следственный комитет, а не МВД".

- по заказчикам преследования Голунова информации пока нет

- решение засекретить материалы было принято, потому что возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности, чистки в правоохранительных органах не нужны

О бизнесе своих дочерей

- отвечая на вопрос Би-би-си, президент так и не признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - его дочери: "Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает".

О законе о домашнем насилии

- законопроект не читал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подробно рассказала: "Отношение мое какое? Оно смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект? Не знаю".

- насилие - это "признак низкой культуры", когда "более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков": "Я тоже против насилия! Нужен ли этот закон? Давайте спокойненько обсуждать, он должен пройти проверку в общественности".

О ситуации на востоке Украины

- "Оккупационные администрации" - не оккупационные, а законные органы, сформированные по результатам выборов соответствии с минскими соглашениями

- иностранных войск на востоке Украины нет, там есть местные силы самообороны, состоящие исключительно из местных жителей: "Откуда у них танки и тяжелая артиллерия? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника".

- там есть наемники, в том числе из Франции и Германии, но они не составляют основу вооруженных формирований

- Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР силовыми методами: "Известная фраза: Донбасс порожняк не гонит. Она, знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений".

О Рамзане и Ахмате Кадыровых

- Рамзан и Ахмат Кадыровы получили звания Героев России заслуженно. Рамзану Кадырову, помимо звания Героя России, можно было бы дать и Героя Труда (за восстановление Грозного) - но он "молодой еще, подождет"

- Рамзан Кадыров ежедневно подвергает себя опасности и принимает участие в боевых операциях: "Мне руководитель ФСБ докладывает, я ему говорю: "Представь к награде своих ребят". А он мне: "Это не мы, а кадыровцы". Я же ему запретил! Не остановить - под пули лезет".

- Ахмат Кадыров пришел выстраивать отношения с Россией, признав, что ошибся, полагая, что с другими исламскими странами Чечне будет лучше. Он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию: "Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники. Он у меня был в кабинете перед этим, я сказал ему: "Оставайся". Он ответил, что должен быть у себя дома. И его взорвали".

О мусорной реформе

- в СССР не было такой отрасли как переработка мусора, Россия создает ее с нуля и основные решения уже приняты (создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования)

- проблема в том, что власти недостаточно активно общаются с населением по этой теме: "Нужно избавиться от серых схем и криминала. Люди, конечно, возмущаются ростом тарифов - не было строчки такой, а теперь появилась. Нужно объяснять, чтобы все было прозрачно, чтобы было понятно, кто за что платит".

- нужно строить больше предприятий по переработке отходов и объяснять людям, как они будут работать: "В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия находятся прямо в черте города. Они не воняют, людям жизнь не портят. Если мы будем использовать новейшие технологии, никаких проблем не возникнет".

Об отстранении России от Олимпиад

- решение не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и международному праву: "За то же самое - еще раз!"

- любое наказание должно быть индивидуальным, у нас большинство спортсменов "чистые", на них не должны налагать санкции: "У нас девочки в фигурном катании выступают. Какое они отношение имеют к допингу?"

- команда не должны выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к ее Олимпийскому комитету, решение ВАДА носит политический оттенок

О теле Ленина

- Ленин был не государственным деятелем, а революционером, по его решению территории были нарезаны так, что "не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов", из-за этого возникло много "болевых точек"

- Трогать тело Ленина не нужно, пусть пока лежит в мавзолее: "Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет".