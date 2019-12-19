Путин допускает отмену оговорки о двух президентских сроках "подряд"

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Президент России Владимир Путин заявил, что можно было бы отменить в Конституции оговорку "подряд" в статье, в которой идет речь о двух президентских сроках.

Путин сказал об этом на ежегодной пресс-конференции, Би-би-си ведет онлайн-трансляцию.

Вопрос задала журналистка РИА Новости. Она спросила, не надо ли вносить изменения в Конституцию, не нужно ли перераспределить полномочия парламента и правительства, и есть ли в России политическая конкуренция?

"В Конституции все так или иначе менять можно, кроме первой статьи", - ответил Путин. И добавил, что можно отменить оговорку о двух президентских сроках "подряд".

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Некоторых наших политологов, общественных деятелей [такая оговорка] смущает. Можно было бы ее отменить, наверное", - добавил президент России.

Путин занял пост президента в 2000 году. Сейчас у него идет четвертый президентский срок. Его полномочия истекают в 2024 году.

Путина неоднократно спрашивали, кто может стать его преемником, но российский президент всякий раз называл вопросы об этом преждевременными.

Эксперт не исключает, что речь идет не о возможности продления сроков полномочий Путина. "Может, наоборот? Не дать возможность рокировок следующим поколениям российских руководителей? Можно ведь понять и так, и эдак", - прокомментировал заявление Путина политолог Константин Калачев.