Россия и Украина почти договорились о продлении транзита газа

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Москва и Киев достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа в ЕС. Об этом было объявлено после переговоров в Берлине. Однако новый договор необходимо согласовать на политическом уровне. Действующий контракт истекает через 11 дней. Переговоры продолжатся в пятницу в Минске.

Переговоры о продлении транзита продолжались почти восемь часов. О том, что они оказались успешными, объявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который выступает в роли посредника в газовом противостоянии между Россией и Украиной. На предыдущих встречах Шефчовичу приходилось констатировать, что стороны занимают диаметрально противоположные позиции и никаких подвижек в переговорах нет.

"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал еврокомиссар в четверг вечером, назвав это позитивным новостями для Европы, России и Украины.

Россию на переговорах в Берлине представляли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак. Новак сказал, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу. Однако эти детали еще нужно согласовывать на высшем уровне. "Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - добавил российский министр.

Украину представляли исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель. "Хорошо поработали", - сказал Оржель и предположил, что "положительные результаты для всех сторон" будут достигнуты "в ближайшее время".

"Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", - написал в "Фейсбуке" Витренко.

На политическом уровне газовый конфликт между Москвой и Киевом 9 декабря обсуждали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский на полях саммита "нормандской четверки" в Париже. Тогда удалось договориться только о том, чтобы "продолжать договариваться", говорил журналистам Витренко в кулуарах Елисейского дворца.

Десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года. Главным условием его продления или заключения нового договора Москва называла отказ от требования выплатить примерно 3 млрд долларов компенсации (с учетом пени), присужденной Киеву Стокгольмским арбитражем. Киев считает это требование неприемлемым, при этом называл возможным вариант, когда компенсация будет получена не деньгами, а газом.

Что в итоге зафиксировано в проекте протокола, согласованного в Берлине, неизвестно.

В пятницу переговоры продолжатся в Минске - не на политическом, но высоком уровне. В них снова примет участие Миллер, сообщил "Газпром". "Переговоры не технические", - подчеркнули в компании.

Европейская комиссия ранее предлагала "Газпрому" заключить транзитный контракт на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м. Зеленский говорил, что и Украина рассчитывает на десятилетний контракт. Москва же заинтересована в минимальном сроке, поскольку уже в следующем году рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2".

ЕС и Украина опасаются, что после запуска "Северного потока-2" Россия прекратит прокачивать газ по украинскому газопроводу. "Газпром" делал заявления о таких намерениях, но позже смягчил свою позицию. А Путин накануне неожиданно заявил на ежегодной пресс-конференции, что украинский транзит нужен, и Россия заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору. В это время переговоры в Берлине еще не закончились.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет. Мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", - сказал Путин.

"Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут ["Северного потока-2"]по Балтийскому морю, и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу - это тоже маршрут отработанный, хороший, мы готовы его сохранить", - добавил он.

Решение Стокгольмского арбитража о выплате компенсации Украине российский президент назвал политическим, но отметил при этом, что раз это решение есть, то Россия будет исходить из него и искать приемлемое для всех сторон решение.