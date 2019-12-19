Шотландия призвала Лондон к переговорам о референдуме

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Глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен призвала британское правительство к переговорам о новом референдуме о независимости Шотландии.

Стерджен заявила, что после победы Шотландской национальной партии (ШНП) в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у нее есть неоспоримый мандат на референдум.

Однако для проведения нового волеизъявления требуется согласие британского правительства, а премьер-министр Борис Джонсон обещал не допустить этого шага.

Джонсон считает, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали против независимости.

В четверг правительство Шотландии направит в Лондон официальный запрос по поводу референдума.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стерджен требует референдума

Стерджен уже заявила, что отказ из Лондона не остановит шотландских националистов.

При этом она исключает возможность неофициального голосования без одобрения столицы, как произошло в Каталонии в 2017 году.

Стерджен хочет провести второй референдум во второй половине 2020 года.

В опубликованном Стерджен документе утверждается, что все больше шотландцев поддерживают второй референдум.

Документ также содержит законопроект о передаче парламенту Шотландии права на объявление референдумов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонсон выступает против независимости Шотландии

ШНП, поддерживающая независимость Шотландии и ее сохрание в составе Евросоюза, одержала убедительную победу в шотландских округах на всеобщих выборах 12 декабря.

Консервативная партия под предводительством Джонсона получила большинство в новом британском парламенте, но в Шотландии она потеряла 13 депутатских кресел.

Соцопросы по-прежнему показывают, что большинство шотландцев выступают против независимости, однако число сторонников нового референдума в последние месяцы растет.