Путин о деле Голунова: против пяти полицейских возбуждены уголовные дела

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Уголовные дела возбуждены в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин. Ранее было известно только об увольнении пяти сотрудников МВД, связанных с делом Голунова. Фамилии и должности фигурантов уголовного дела Путин не назвал.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел. И против них всех возбуждены уголовные дела", - сказал Путин на большой пресс-конференции (Би-би-си ведет онлайн-трансляцию). Он напомнил, что следствие ведет Следственный комитет России.

Путин также сказал, что засекречивание дела о задержании Голунова обусловлено защитой информации об оперативно-розыскной деятельности.

"Действительно принято решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности. А эта информация считается закрытой", - заявил он и выступил против "чисток" в правоохранительных органах.

"По заказчикам пока информации нет у меня", - добавил позже Путин, когда журналисты снова спросили его деле журналиста "Медузы".

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил Би-би-си, что не знает об уголовных делах в отношении правоохранителей. "Я не в курсе, нас не уведомляли о возбуждении дел, но, видимо, президенту виднее", - сказал он.

Позже Бадамшин сказал "МБХ медиа", что следователь подтвердил ему информацию о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции, уволенных после задержания Голунова. "Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря", - уточнил адвокат Интерфаксу.

Кто был уволен

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста "Медузы" прекращено "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления". В тот же день Голунов вышел на свободу, но уголовное дело не закрыто.

Через два дня после этого Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.

В середине июля стало известно, что четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы также были уволены из-за ареста Голунова. Позже было принято решение об увольнении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западном административном округе Андрея Щирова.

Щиров и еще двое полицейских обратились в суд и потребовали признать недействительным приказ об увольнении со службы. 9 октября Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего сотрудника того же УВД сержанта Романа Феофанова, принимавшего участие в задержании Голунова. 20 ноября Мосгорсуд отклонил иск полковника Щирова, а 5 декабря - экс-сотрудника УВД по Западному округу столицы Максима Уметбаева.

Иван Голунов пытался в судебном порядке добиться ответа на вопрос, кто должен отвечать за то, что ему подбросили наркотики, но 2 декабря Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения его жалобу на бездействие Следственного комитета России в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он проходил как обвиняемый.

11 декабря Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы. Кроме того, в заявлении Голунов указал, что его били сотрудники полиции.

Дело Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он утверждал, что пакет не его.

Дело вызвало мощный общественный резонанс, люди круглосуточно стояли в одиночных пикетах в поддержку Голунова у здания ГУВД Москвы, несколько десятков человек ждали заседания по мере пресечения Голунову около 10 часов.

11 июня на смывах с рук и ногтей Голунова не нашли наркотических веществ, а на пакете - отпечатков его пальцев. В тот же день следователи сняли с него все обвинения. Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста.

Media playback is unsupported on your device Иван Голунов - о расследовании года, слежке и славе

Однако расследование самого уголовного дело продолжается. Сначала дело продолжало находиться в МВД, которое проверяло действия своих сотрудников. Затем по решению Генпрокуратуры оно было передано в Следственный комитет России.

13 июня президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

Еще четверо сотрудников УВД, имевших отношение к аресту журналиста, были уволены после проверки, позже был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров. Полицейские пытались оспорить увольнение в суде, но безуспешно.

2 декабря Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу Голунова на бездействие Следственного комитета.