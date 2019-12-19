Возврат к истокам или транзит власти? Что означают слова Путина об изменении конституции

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Во время очередной ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин допустил внесение изменений в российскую конституцию: по его словам, можно было бы отменить оговорку "подряд" в статье, где идет речь об ограничении в два президентских срока. Юристы и политологи по-разному восприняли это заявление.

По мнению Путина, в основном законе "все так или иначе менять можно, кроме первой статьи". "Что можно было бы сделать, что касается этих [президентских] сроков - отменить оговорку "подряд", - предложил президент.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд", - напомнил он.

"Она [оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Ну, можно было бы ее и отменить, наверное", - добавил президент.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, что могут означать эти слова Путина и почему они прозвучали именно сейчас.

Олег Румянцев, юрист, один из авторов конституции России

Это фактически означает возврат к ее (конституции) изначальному виду. Словечко "подряд" в тексте основного закона стало результатом политтехнологической борьбы, проводившейся ради принижения роли парламента и в итоге устранения его с политической арены. Если президент 26 лет спустя поставил такой вопрос, то это означает, что правда все-таки пробивает себе дорогу.

Слово "подряд" появилось в проекте от 29 апреля 1993 года, который стал итогом всероссийского референдума, получившего известность как "Да-да-нет-да". На референдуме вопросы по основам конституционного строя, которые сегодня так хорошо и ярко поддерживал Путин, заменили вопросами: кого ребенок любит больше, папу или маму - то есть [первого президента России Бориса] Ельцина или парламент. Это все привело к расколу в государственной власти и в обществе и в итоге вылилось в осенние события 1993 года. Сразу после референдума родился проект, отличавшийся от проекта конституционной комиссии, и в нем как раз и появилось слово "подряд".

Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий

Это сигнал к тому, что началась реальная подготовка к транзиту власти. О нем много говорят, этим заполнены ведущие телеграм-каналы, но вот сейчас это переходит в практическую фазу.

Я думаю, что это свидетельствует о возможном уменьшении цены вопроса, то есть президентской власти. Сейчас президент в России - это всё, это суперпрезидент, в том числе в условиях, когда он может передать власть местоблюстителю, а потом вернуться (к власти). Эта возможность в таком случае перекрывается. Президент все равно остается главной фигурой с большими полномочиями, но цена вопроса несколько уменьшается.

У нас много говорят о том, что в 2024 году Путин не уйдет, что поменяют конституцию, но судя по этому сигналу, из нее уберут лишь слово "подряд", а ограничения в два срока останутся. До 2024 года остается еще много времени, но решение вопроса о переходе власти таким образом уже переходит в из кулуарной фазы в фазу публичного обсуждения.

Аббас Галлямов, политолог

Если убрать слово "подряд" из этой статьи конституции, это не даст Путину возможности избраться снова. Наоборот, будет гарантия, что и следующий президент на третий-четвертый сроки не останется. Два срока и все, до свидания.

Очевидно, что появление запрета на третий-четвертый сроки понравятся обществу. Теперь и за официального преемника проголосуют с более легким сердцем. Не будет ощущения: "Ага, сейчас его выберем, а он тоже на 20 лет засядет". В обществе созрел запрос на сменяемость власти, и Путин как может ему подыгрывает. Так это было, например, в Мексике. В результате тридцатилетнего правления Порфирио Диаса общество настолько устало от несменяемости власти, что устроило революцию. После ее окончания в новую конституцию страны был внесен запрет для главы государства занимать свой пост более одного срока. Запрет этот держится уже сто лет.

Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика"

Эта позиция обозначается Путиным не впервые, он уже озвучивал ее семь лет назад. Хотя в 2012 году внешне это выглядело как самозапрет на его участие в выборах 2018 года, но ничего в итоге не случилось. В нынешнем виде он позволяет бросить эту тему желающим поговорить о транзите власти, ничего по сути четкого не обозначив.

Константин Калачев, глава "Политической экспертной группы"

Возможно, Путин не хочет оставаться навечно и хочет уйти? И он не хочет дать возможность устраивать рокировки, как в 2011 году, следующим поколениям российских руководителей?

Вот так на ровном месте можно создать повестку и снять тему скорого транзита, которая Путину абсолютно не выгодна. Его слова можно трактовать как угодно - что он хочет уйти или наоборот, хочет остаться навечно - в чем и интрига.

Илья Шаблинский, профессор конституционного и муниципального права ВШЭ

Скорее всего, Путин полагает, что к нему это не будет иметь никакого отношения. Он досидит (на посту президента) до 2024 года, а что будет дальше, не вполне понятно. Но для следующих президентов это будет означать, что они смогут быть президентами только в течение двух сроков и не более. Но для самого Путина отмена этого слова уже значения иметь не будет.

Возможно, все еще остается вариант отмены 81-й статьи конституции (где прописаны президентские сроки - прим. Би-би-си), а если убрать всю статью, то и слово "подряд" тоже вылетает. Не исключено, что может быть отменена вся часть этой статьи, где речь идет об ограничении власти президента двумя сроками. Для этого не нужно никакого конституционного собрания, а необходимо лишь две трети голосов в Госдуме и три четверти в Совете Федерации.