У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба, есть погибший. Что известно

Неизвестные открыли стрельбу у здания приемной ФСБ в центре Москвы. Погиб как минимум один сотрудник ФСБ, еще не менее пяти человек пострадали. По последним данным, нападавший был один - его убил спецназ.

Стрельба началась около 18:10 по Москве. На видеозаписях в соцсетях видно, как после начала стрельбы люди начали разбегаться под вой сирен. Улицы в районе Лубянской площади перекрыли, а людей начали эвакуировать и высаживать из общественного транспорта.

Несколько телеграм-каналов также опубликовали видеозаписи, на которых видно, как прохожие останавливаются на улице при звуке выстрелов.

"Лубянская площадь перекрыта, омоновцы отгоняют всех, слышал два хлопка, потом проехали три скорые. Все перетянуто красными лентами, много полиции", - сообщил Русской службе Би-би-си очевидец Дмитрий Филонов.

Как передавал корреспондент Би-би-си с места событий, вскоре после начала стрельбы въезд на Лубянскую площадь перегородили автозаками и простыми полицейскими автомобилями, всего в районе площади было более 20 машин полиции и как минимум три машины скорой помощи.

Из разговоров полицейских по рации в этот момент журналистам было слышно, что силовики проводят некую зачистку, а журналист "Медиазоны" сумел заснять, как бойцы спецназа получают инструкции перед началом операции.

Media playback is unsupported on your device "Большая стрельба": очевидцы о том, что произошло на Лубянке

На видеозаписях с места событий видно, как неизвестный стреляет по зданию ФСБ со стороны здания напротив. Также есть видеозапись, на которой видно, что вооруженный автоматом стрелок прячется за колонной. На этом же видео показан момент его смерти в перестрелке с силовиками.

Спустя больше часа после начала стрельбы - около 19:15 - появился первый официальный комментарий о происходящем. В нем ФСБ коротко сообщила информагентствам, что около дома 12 по улице Большая Лубянка неизвестный открыл стрельбу и был нейтрализован.

В ведомстве отметили, что в результате стрельбы есть пострадавшие, но на тот момент ни их количество, ни характер полученных ранений не уточнялись. Позднее в минздраве сообщили, что всего пострадали пять человек, в том числе крайне тяжелые ранения получили как минимум два сотрудника ФСБ.

Вскоре после 20:00 агентства ТАСС, РИА Новости и Интерфакс сообщили, что нападавший был один и что, вопреки информации источников СМИ, проникновения в здание ФСБ не было. Тогда же ведомство официально подтвердило гибель одного из своих сотрудников.

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Другую версию чуть раньше - в 19:57 - сообщило, в частности, агентство "Москва". Оно тоже ссылалось на центр общественных связей ФСБ. В сообщении говорилось, что стрельбу устроили три человека, все они убиты, а ФСБ считает случившееся терактом.

Похожие версии приводили телеграм-каналы, а также телеканал RT, но со ссылкой на источники в ФСБ, а не на официальное заявление ведомства.

Согласно этим версиям, стрельба началась в приемной здания ФСБ: три человека якобы зашли в здание и открыли огонь - после чего двое были сразу же убиты охраной, а третий сумел выбежать на улицу.

В сообщениях говорилось, что там третий участник нападения застрелил сотрудника ГИБДД напротив приемной, после чего пробежал около 300 метров по Кузнецкому мосту и забаррикадировался в доме на Большой Лубянке, откуда продолжил стрелять по силовикам.

Однако позднее агентство "Москва" аннулировало этот материал. В свою очередь Следственный комитет официально объявил, что завел дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а не по статье теракт.