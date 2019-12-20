Сын четы российских шпионов сохранил гражданство Канады

Правообладатель иллюстрации Family photo Image caption Александр (слева) и Тимоти (или Тимофей) Вавиловы

Верховный суд Канады решил не лишать гражданства Александра Вавилова, одного из двух сыновей высланного из США в 2010 году российского шпиона Андрея Безрукова, жившего в Америке под именем Дональда Ховарда Хитфилда и сейчас, по информации СМИ, работающего в компании "Роснефть".

По делу брата Вавилова, Тимоти, суд пока не вынес решения.

Решение в пользу Вавилова стало концом долгой тяжбы. Вавилов родился в 1994 году в Торонто и получил канадский паспорт как ребенок уроженцев Канады Трейси Энн Фоли и Дональда Хитфилда.

Однако в 2010 году оказалось, что родители Вавилова - не уроженцы Канады, а сотрудники российской разведки. В июне 2010 года десять российских разведчиков-нелегалов (в том числе ставшая затем известной телеведущей Анна Чапман) были арестованы американскими спецслужбами.

Среди разведчиков были и родители Александра. Трейси Энн Фоли оказалась Еленой Станиславовной Вавиловой, Дональд Хитфилд - Андреем Безруковым. В декабре 2010 года член совета директоров "Роснефти" Эдуард Худайнатов подтвердил, что Безруков работает в этой компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Елена Вавилова в мае 2019 года презентовала книгу "Женщина, которая умеет хранить тайны", написанную в соавторстве с томским писателем Сергеем Бронниковым

Сын четы узнал о том, что его родители российские шпионы, одновременно со всем миром. Ему тогда было 16 лет. Тогда же он узнал, что Фоли - не настоящая его фамилия.

По крайней мере, из этого исходил Верховный суд, принимая решение.

Дети шпионов и бдительный регистратор

В 2010 году братья Вавиловы отправились в Европу с заездом в Россию по туристической визе. Однако покинуть Россию им было суждено только через восемь лет.

Вскоре после их отъезда из США их родителей депортировали, обменяв на четверых россиян, осужденных на родине за шпионаж. Это были ученый Игорь Сутягин и бывшие сотрудники спецслужб Сергей Скрипаль, Александр Запорожский и Геннадий Василенко.

В немногочисленных интервью Александр Вавилов говорил, что ему сложно адаптироваться к российской действительности, а Канада для него - единственное место, где они с братом чувствуют себя дома. Александр оставил в России старое имя, Тимоти стал Тимофеем.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption Елена Вавилова и Андрей Безруков

Вавилов дважды пытался обновить свой канадский паспорт через посольство в Москве. Дважды ему отказывали, несмотря на то, что он предоставлял все необходимые документы. Последний раз это произошло в 2012 году. Окончательное внесудебное решение по делам о гражданстве принимает агентство по регистрации граждан.

В мае прошлого года канадское правительство начало процедуру аннулирования гражданства Вавилова, но потерпело неудачу. В соответствии с канадским законодательством, гражданство дается каждому ребенку, родившемуся на территории Канады, за исключением, например, детей зарубежных дипломатов.

В службе регистрации заявили, что ребенок шпиона и ребенок дипломата с юридической точки зрения - одно и то же. Дети Вавиловых, хотя и родились в Канаде, подходили под законодательное исключение, и потому гражданства не получат, заявили в службе регистрации.

После этого Вавиловы обратились в суд. Тяжба длилась шесть лет, но в апреле 2018 года 23-летний Алекс Вавилов вернулся в Торонто с канадским паспортом.

Суд Оттавы занял его сторону, а правительство подало апелляцию в высшую инстанцию - Верховный суд.

В четверг гражданство Алекса Вавилова было окончательно подтверждено. Дело его брата находится в суде на рассмотрении. История братьев, их родителей и гражданства легла в основу сериала The Americans студии FX.