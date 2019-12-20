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Стрельба на Лубянке

В четверг около 18:10 у приемной ФСБ в центре Москвы прогремели выстрелы.

Погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали, нападавший убит. Его личность официально пока не подтверждена, мотивы нападения не ясны.

Заведено дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Новый рекорд пресс-конференции Путина

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Дело Голунова, домашнее насилие, Донбасс, тело Ленина и мусорная реформа: эти и другие темы обсуждал президент Путин на ежегодной пресс-конференции, которая длилась рекордные четыре с половиной часа.

Путин заявил, что, кроме первой статьи, в конституции менять можно все. Мы спросили политологов и юристов, как они восприняли это заявление, и получили разные ответы.

Демократы пытаются диктовать условия Сенату

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не спешит передавать дело в Сенат

Демократы в Палате представителей США пытаются повлиять на слушания по импичменту в Сенате, чтобы нанести максимальный ущерб Трампу перед президентскими выборами 2020 года.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила, что не передаст дело в Сенат, пока не поймет, как лидер республиканского большинства в нем Митч Макконнелл будет управлять процессом.

Демократы пытаются добиться вызова в Сенат ключевых чиновников Трампа. "Я хочу немедленного процесса!" - написал в "Твиттере" Трамп, понимающий опасность затягивания дела.

Почему перуанская медицина в России не в чести

В России на адептов перуанской медицины заводят дела по статьям о контрабанде наркотиков. В их числе - Даниэль Диас-Струков, третий год сидящий в СИЗО.

Он заказал из Перу биологически активную добавку, в которой таможня нашла вещество, признанное в России психотропным. Подробности - в статье Амалии Затари:

FT: северокорейские гастарбайтеры не спешат домой

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Северокорейские гастарбайтеры приносят существенный доход режиму Ким Чен Ына

Тысячи северокорейцев, похоже, не собираются оставлять свои рабочие места на китайских фабриках и российских фермах, несмотря на санкции, которые обязывают их до 22 декабря вернуться на родину, пишет Financial Times.

Пекин и Москва утверждают, что выполняют санкции ООН, введенные два года назад после ракетных испытаний Пхеньяна. Но люди продолжают работать в Китае и, хотя и в меньшей степени, в России.

В последние недели возросло число рейсов между Владивостоком и Пхеньяном. Число заявок на рабочие визы в Россию от жителей Северной Кореи резко снизилось, но тут же стало больше желающих получить туристические и образовательные визы.

FT: мы давно уже не империя

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Британии следует отказаться от имперских амбиций и перестать тратить миллиарды на оборону, полагает обозреватель FT Филип Стивенс.

31 января Британия должна выйти из ЕС. Расставание после 47 лет союза лишит британскую внешнюю политику европейской опоры. Премьер Джонсон утверждает, что ее заменит концепция "Глобальной Британии". Пока что это пустой лозунг.

Британия больше не может притворяться, что она великая держава. Непосильные средства тратятся на авианосцы и истребители без очевидной стратегической цели. Модернизация ядерной ракетной системы "Трайдент" на подлодках съедает большой кусок бюджета.

Эти траты скорее свидетельствуют о снижении авторитета Британии, чем о реальных угрозах ее безопасности. Если бы второе было приоритетом, ресурсы направлялись бы на развитие средств кибервойны, беспилотники и космическую оборону, утверждает Стивенс.

Guardian: шпионские программы и уязвимости WhatsApp

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Телефоны по меньшей мере 20 пакистанских правительственных чиновников были заражены шпионскими программами, технологии создания которых принадлежащими израильской компании NSO Group, выяснила Guardian.

Среди пострадавших оказались люди, занимающиеся вопросами обороны и разведки. Все предполагаемые взломы были осуществлены с использованием уязвимостей в мессенджере WhatsApp.

WhatsApp, принадлежащий Facebook, обнаружил уязвимость в мае и в октябре подал в суд на NSO, обвинив компанию в несанкционированном доступе и злоупотреблении услугами.

Безбожная утопия СССР

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption "Давай меняться: я тебе нимб, а ты мне шлем!"

В Британии вышла книга "Безбожная утопия. Советская антирелигиозная пропаганда", посвященная советским атеистическим плакатам.

Культурный обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан встретился с ее автором Роландом Э. Брауном.

"Вы упомянули одну женщину, вторую"

На пресс-конференции Путина корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова спросила президента о его дочерях. Ответ Путина - в нашем видео.

Media playback is unsupported on your device Би-би-си спросила Путина о его дочерях. Он ушел от ответа

Обзор подготовили Геннадий Алашеев и Александр Баранов