Корабль "Старлайнер" отправился к МКС. Но вышел не на ту орбиту

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Новейший космический корабль "Старлайнер" стартовал на ракете-носителе "Атлас 5" к Международной космической станции. Вскоре после запуска НАСА сообщило, что "Старлайнеру" пока не удалось достичь расчетной орбиты. Стыковка корабля с МКС должна состояться 21 декабря.

"Корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий", - сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне. Позднее ЦКП начал производить маневры для коррекции орбиты корабля.

Запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида и прошел в штатном режиме.

Через 15 минут после старта корабль отделился от несущей ступени и начал самостоятельный полет, однако в расчетное время двигатели корабля не включились.

Глава НАСА Джим Брандестайн заявил, что "не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС".

На борту "Старлайнера" находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для Международной космической станции, в том числе продукты питания для экипажа.

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Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за его состоянием во время полета, чтобы специалисты смогли на его примере проанализировать условия полетов для живых астронавтов.

Как сообщала пресс-служба НАСА, в случае успешного испытательного полета "Старлайнер" будет сертифицирован для проведения пилотируемых полетов. Корабль предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как ожидается, 28 декабря "Старлайнер" вернется на Землю, автоматическая спусковая капсула должна совершить посадку в пустыне штата Нью-Мексико.

"Старлайнер" создавался компанией Boeing, которая в рамках контракта с НАСА получила более 5 млрд долларов на разработку проекта.

Параллельно другая американская компания - SpaceX - получила от НАСА 3,1 млрд долларов для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте выполнил первый беспилотный испытательный полет на МКС в автоматическом режиме.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Старлайнер" был запущен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Как ожидается, новое поколение космических кораблей поможет НАСА отказаться от использования российских пилотируемых кораблей "Союз", на которых американские астронавты отправляются в космос с 2011 года, когда прекратились полеты американских "шаттлов" к МКС.

По словам представителя НАСА Джима Брайденстайна, новый корабль также призван приблизить эпоху коммерческих полетов в космос.

"Наша конечная цель - снизить цены, внести инновации и повысить доступ в космос в таком виде, какого у нас никогда еще не было", - пояснил он.