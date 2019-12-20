Известный грузинский врач Важа Гаприндашвили осужден на год и девять месяцев заключения. Такое решения вынес в пятницу суд отколовшегося от Грузии региона Южной Осетии, признав Гаприндашвили виновным в незаконном пересечении границы, которую Цхинвали считает государственной.

"Цхинвальский режим наказал Важу Гаприндашвили за его принципиальную и патриотичную позицию - год и девять месяцев. Борьба за освобождение доктора продолжается", - написал на своей странице в "Фейсбуке" председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани.

Асатиани, который находится на связи с защитой Гаприндашвили, сказал Би-би-си, что пока не может предоставить больше подробностей о сегодняшнем заседании.

Гаприндашвили предъявили обвинение по статье 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"), который применяется в Южной Осетии.

Грузия и большинство стран мира не признают границу между Южной Осетией и Грузией, рассматривая Южную Осетию как часть Грузии.

Гаприндашвили, задержанный российскими пограничниками 9 ноября, также не признавал существования этой границы и своей вины.

Служба госбезопасности Грузии, основываясь на информации, полученной по "горячей линии" действующей посредством миссии наблюдателей ЕС, выступила с заявлением, осуждающим, как сказано, продление незаконного заключения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.

"Данное решение в очередной раз указывает на существующее тяжелое положение с точки зрения безопасности на месте и нарушений фундаментальных прав человека в оккупированном регионе", - отмечается в заявлении службы.

"Freedom for Doctor Vazha"

О том, где именно задержали доктора и к кому он направлялся, до сих пор не известно его семье.

По словам его жены Тамилы Лапанашвили, в тот день он ей сказал, что едет в Каспский район Грузии к пациенту. Уточнять, к кому именно, она не стала, так как посещение пациентов на дому было обычной практикой.

Image caption Акция в Тбилиси в поддержку Гаприндашвили. Надпись на плакате c его изображениеv: "Любовь к родине - не преступление! "Свободу доктору Важе!"

Через несколько часов он позвонил ей по "Вайберу", сообщив, что его задержали российские военные и, по-видимому, ведут в цхинвальскую тюрьму.

В Цхинвали пересечение непризнанной границы 58-летним доктором назвали хорошо подготовленным и спланированным действием.

Согласно заявлению КГБ самопровозглашенной Южной Осетии, на допросе Гаприндашвили сказал, что направлялся в церковь, но не смог внятно разъяснить свои религиозные убеждения. Он сказал, что поддерживает скорейшее вступление Грузии в НАТО и считает Южную Осетию грузинской территорией, оккупированной Россией, заявили в ведомстве.

В изоляторе доктор уже провел более сорока дней, так как де-факто власти непризнанного региона 15 ноября отправили его в предварительное заключение. Все это время освобождения врача добиваются как представители грузинских властей, так и простые граждане на улицах и в социальных сетях.

В поддержку доктора и его семьи многие грузинские пользователи соцсетей поставили на фотографию профиля рамки с надписью Freedom for Doctor Vazha ("Свободу доктору Важе"). Сотрудники различных медицинских заведений и студенты присоединились к "акции белых халатов" с требованием освободить доктора.

15 декабря сотни людей провели акцию у непризнанной границы в селе Одзиси. К акции присоединились политики и представители гражданского сектора. Участники акции запустили в небо шары, прикрепив к ним белый халат - символ того, что у врачей нет границ ни в мирное, ни в военное время.

Media playback is unsupported on your device Дело доктора Важи. Как грузинский врач оказался в СИЗО в Южной Осетии?

Жителям отколовшихся от Грузии Южной Осетии и Абхазии предлагается бесплатное лечение в грузинских больницах. Участники акции отмечали, что у задержанного доктора есть пациенты по обе стороны непризнанной границы.

Незамедлительного освобождения доктора требовали западные партнеры Грузии и правозащитники.

Вопрос об освобождении доктора поднимался грузинской стороной в Праге на встрече спецпредставителя грузинского премьера по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным и на международных дискуссиях в Женеве 10-11 декабря.

Москва, которую Тбилиси считает ответственной за происходящее в Южной Осетии и оккупирующей этот регион Грузии стороной, обещала способствовать позитивному решению этой проблемы.

Эти призывы и обещания пока не принесли результатов, несмотря на то, что большинство задержанных у непризнанной границы грузинских граждан отпускают после выплаты административного штрафа.

В Тбилиси считают, что за решением де-факто властей отправить доктора в заключение, был его отказ признать границу между Южной Осетией и Грузией.

Россия признала независимость Южной Осетии и второго отколовшегося от Грузии региона - Абхазии после августовской войны 2008 года.

С тех пор ее примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Все остальные государства рассматривают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.