В США найдены следы древнейших деревьев. Им более 300 млн лет

Правообладатель иллюстрации Charles Ver Straeten Image caption Находка проливает свет на эволюцию деревьев

Самые древние из известных науке окаменелые остатки деревьев найдены в заброшенном карьере в городе Каир, штат Нью-Йорк. Их возраст может достигать 368 млн лет.

Ученые считают, что деревья составляли часть леса, простиравшегося далеко за современные границы штата.

Эти ископаемые деревья на два или три миллиона лет старше предыдущей находки, сделанной в Гилбоа, также в штате Нью-Йорк.

Находка проливает новый свет на эволюцию деревьев.

Что нашли в Нью-Йорке?

Раскопки у подножья горного хребта Катскилл в долине реки Гудзон начались больше 10 лет назад.

Их ведут британские ученые из Кардиффского университета вместе с американскии коллегами из Бингемтонского университета и музея штата Нью-Йорк.

За это время они изучили больше 3 тыс. квадратных метров леса и пришли к выводу, что в этом лесу произрастали как минимум два класса вымерших растений - кладоксилеевые и археоптерис. Третий вид еще предстоит определить.

Ученые опубликовали свои выводы в научной статье в журнале Current Biology.

"Это одно из древнейших мест, где можно гулять и отмечать следы ископаемых деревьев из середины Девонской эры", - говорит палеоботаник Крис Берри из Кардиффского университета.

Правообладатель иллюстрации William Stein/Christopher Berry Image caption Находка проливает свет на эволюцию деревьев

Ученые также обнаружили очень длинные корни, которые изменили то, как растения и почвы впитывают воду.

"Это очень древний лес из начала тех времен, когда планета становилась зеленой и леса становились частью экосистемы Земли", - говорит Берри.

Предполагается, что лес погиб в результате потопа. Ученые нашли остатки в карьере остатки ископаемых рыб.

Почему это важно?

Находки относятся к эпохе, когда планета покрывалась лесами.

По словам палеоботаника Берри, изучение карьера в штате Нью-Йорке может приблизить ученых к пониманию того, как деревья эволюционировали и как они поглощают углекислый газ (CO2) из атмосферы.

"Мы прекрасно понимаем, что леса необходимы, а вырубка лесов и пожары - негативные явления", - говорит ученый.

Профессор Говард Фалкон-Лэнг из Университета Роял Холлоуэй в Лондоне уверен, что найденные окаменелые деревья относятся к самому древнему из известных науке лесов.

"Может быть, в будущем обнаружится что-то еще древнее - палеонтология полна сюрпризов!"