Патриарх Кирилл разрешил часть богослужений на русском языке

Правообладатель иллюстрации Alexandre Scherbak/TASS Image caption Патриаршая грамота о восстановлении единства западноевропейских приходов с РПЦ, как и другие документы патриархии и ее сайт, написана на современном русском языке

Глава Русской православной церкви считает, что часть богослужений можно перевести с церковнославянского на современный русский язык, понятный людям.

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке, заявил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.

"При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой", - приводит ТАСС слова Кирилла.

"Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению", - сказал глава РПЦ (цитата по сайту "Православие и мир").

В словам патриарха Кирилла не идет речь о полном переводе богослужения на русский язык, заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

"Подчеркну: это было разрешение, но не предписание, и условием этого прозвучало - "именно те общины, которые примут это без каких-либо разделений и недоумений". Следовательно, это средний, царский путь, который предложен патриархом, и акцент в котором не на русском языке как таковом, а на доступности богослужения в целом - чтобы оно было усвояемым тем, кто в нем участвует", - пояснил Козлов.

Тем не менее это один из переломных моментов в жизни РПЦ, отмеченных патриархом Кириллом, считает религиовед Роман Лункин.

"Еще 20 лет назад священники, проводившие службы на русском языке - такие как Преображенское братство отца Георгия Кочеткова, - считались "модернистами" и чуть ли не еретиками, собратья по вере проклинали их", - сказал Русской службе Би-би-си руководитель Центра по изучению религии и общества Института Европы РАН.

Знаки некоей либерализации уже были: в этом году в Твери впервые высшие иерархи РПЦ провели богослужения полностью на русском языке, рассказывает Лункин. Участвовавший в них митрополит Савва на тот момент был управляющим делами Московской патриархии.

Священный язык

Media playback is unsupported on your device Патриарх Кирилл и поколение Z

Русская православная церковь зиждется на традициях, и церковнославянский язык, созданный болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием в IX веке специально для распространения христианского учения среди славянских народов, всегда был одной из таких основополагающих традиций.

"Он воспринимался и воспринимается как священный язык, создающий эстетику и красоту православного богослужения, - говорит Роман Лункин. - Для консерваторов попытки перейти на обычный русский язык - это показатель того, что церковь прогибается перед обществом, и не общество идет навстречу церкви, а наоборот".

Семь лет назад глава Синодального информационного отдела предостерегал служителей от излишнего "обмирщения": "Самой большой ошибкой православных миссионеров будет посыл: "Мы такие же, как вы", - говорил Владимир Легойда журналистам "Комсомольской правды". - Футбол, борьба, походы - это нормально и это может быть в жизни верующих. Но суть христианства, конечно, совсем в ином".

Новое поколение

Правообладатель иллюстрации Ruslan Shamukov/TASS Image caption Вышедшее в 2011 году издание Библии на современном русском языке пользовалось большим успехом у покупателей, хотя оно далеко не единственное

К концу 2010-х годов мировоззрение РПЦ поменялось и стало более открытым, считает Роман Лункин: "Пришло новое поколение прихожан и священства, чье христианство основано больше на евангельских принципах и чтении Евангелия, чем на представлении о православии как некоей культуре прошлого. В этом одна из причин переосмысления вопроса о языке богослужений".

Но русский язык звучал в стенах православных храмов еще сто лет назад.

Широко известный среди российских верующих отец Георгий Кочетков, который отстаивает использование нормального русского языка в богослужениях уже много десятилетий, указывает в своем блоге: еще в 1913 году Синод дал отцу Феофану Адаменко благословение на использование русского языка в храмах, и собор РПЦ в 1917-19 годах отнесся к этому с одобрением.

Перевод Библии на русский язык, благословленный Синодом - и потому известный как синодальный перевод, - был впервые издан еще в 1876 году. Он предназначался для домашнего чтения, но сейчас прогрессивное священство именно его использует на службах.

Современных переводов Библии на русский существует более пяти, но все они, начиная с издания Российского библейского общества 1993 года, более в ходу среди евангельских христиан России, чем у православных.

Некоторые небиблейские тексты, используемые в богослужениях, были переведены с церковнославянского филологом и библеистом Сергеем Аверинцевым, и его переводы популярны во многих приходах, говорит Роман Лункин.