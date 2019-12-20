Нового фигуранта дела Baring Vostok отправили под домашний арест. Что о нем известно?

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Басманный суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест до 13 января бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова. Он стал новым фигурантом дела Baring Vostok.

"Я бы не хотел, чтобы мой подзащитный был жертвой корпоративного конфликта", - заявил в ходе заседания адвокат Цакунова.

Другой его представитель заявлял, что ранее он в деле Baring Vostok не фигурировал и даже не вызывался.

Цакунова, как и других фигурантов дела Baring Vostok, подозревают по части 4 статьи 159 УК - мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей (40 млн долларов).

Цакунов стал седьмым фигурантом дела. Сейчас под домашним арестом находится глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и партнер фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль.

Также под домашним арестом находится бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, признавший вину. Его показания и легли в основу дела.

Еще трое фигурантов - сотрудники фонда Иван Зюзин и Ваган Абгарян, а также бывший глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров - находятся в СИЗО. Они жаловались, что им не разрешают свидания с семьями.

Дело Baring Vostok стало одним из самых громких уголовных дел последних лет. О нем публично высказывался президент Владимир Путин. Калви и других фигурантов дела поддержали многие бизнесмены и чиновники, например, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сам Калви неоднократно говорил, что дело связано с акционерным конфликтом в банке "Восточный".

Сейчас 42% акций банка принадлежат компании "Финвижн" Артема Аветисяна, еще 41,6% - кипрской Evison, которая представляет интересы Baring Vostok.

До середины 2019 года банк "Восточный" находился под контролем Baring Vostok, затем операционный контроль получили Аветисян и его партнеры, включая члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, который и написал заявление в ФСБ. На их долю приходится чуть больше 50% акционерного капитала банка. В ноябре Аветисян был избран председателем совета директоров.

Кто такой Цакунов и в чем его обвиняют

В четверг незадолго до начала большой пресс-конференции Владимира Путина появились первые сообщения о том, что силовики пришли с обысками домой к бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.

Цакунов начал работать в "Восточном" в 2011 году - так указано на его странице в "Фейсбуке". Судя по его карточке участника "Российского облигационного конгресса" за 2013 год, он интересовался инвестициями в ценные бумаги.

"Финвижн" вошла в капитал "Восточного" лишь в 2016 году: тогда произошло слияние банков "Восточный Экспресс" и "Юниаструм", который был подконтролен структурам Аветисяна. Цакунов продолжил работать в "Восточном" после слияния.

В августе 2019 года, как раз в разгар конфликта между "Финвижн" и Baring Vostok, Цакунов перешел на работу в государственный банк "Открытие". Запись об этом есть на него странице в "Фейсбуке". В пресс-службе банка уточнили, что "предмет расследования не имеет никакного отношения" к работе в "Открытии".

В Baring Vostok Цакунова характеризуют как "профессионала с безупречной репутацией". "Мы не сомневаемся в его невиновности и исключительной порядочности", - говорится в заявлении фонда.

Би-би-си направила запрос в банк "Восточный" и ждет ответа.

Цакунов женат, у него есть двое несовершеннолетних детей, сообщили в ходе судебного заседания.

Дело Baring Vostok

Калви и другие фигуранты дела Baring Vostok были задержаны в феврале 2019 года. В основу обвинений против бизнесменов легло заявление в ФСБ Шерзода Юсупова, который посчитал, что они нанесли банку ущерб.

По версии следствия, ущерб был связан с кредитом в 2,5 млрд рублей, который банк "Восточный" в 2015 году выдал Первому коллекторскому бюро. Через два года банк списал этот кредит в обмен на акции люксембургской компании IFTG.

Именно стоимость этих акций и стала основным спорным моментом дела. Изначально в документах дела было заключение люксембургских юристов, согласно которому акции оцениваются в 6905 долларов на основе их номинальной стоимости. Следствие перевело эту сумму в рубли по неизвестному курсу и получило 600 тысяч.

Позже в деле появилась оценка акций, проведенная компанией "Градостроительный ментор" - 199 тысяч рублей (3200 долларов по нынешнему курсу), эта сумма была названа на одном из заседаний суда.

Калви в суде настаивал, что спорный пакет акций стоил 2,4-3 млрд рублей. Позже СМИ сообщили об экспертизе "Российского общества оценщиков", которая оценила этот пакет в 3,8 млрд рублей. Фактически эта экспертиза подтвердила оценку, данную Калви.

В октябре суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 13 января.

В ходе заседания по делу Цакунова следствие продлили до 30 января.

Параллельно уголовному делу суды вокруг дела банка "Восточный" идут в Амурской области. 16 января Арбитражный суд Амурской области рассмотрит иск банка к Evison на 8,8 млрд рублей.

Также претензии Evison и "Финвижн" друг к другу рассматривает Международный арбитражный суд в Лондоне.