Укладчик "Северного потока" приостановил работу из-за угрозы санкций США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Allseas занимается непосредственно прокладкой труб для газопровода

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США.

"В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

О решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" стало официально известно в середине декабря. Бюджет был утвержден конгрессом - и заявление Allseas примерно за полчаса до того, как документ подписал и президент США Дональд Трамп.

В новом законопроекте прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Но и они вводятся в более мягком виде, чем ранее предлагали сенаторы.

Россия и Китай в документе названы "стратегическими соперниками" США, "пытающимися подорвать мировой порядок и получить влияние", а Северная Корея отнесена к разряду "других угроз".

Одним из поводов к введению санкций авторы законопроекта называли вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что в нынешнем виде санкции вряд ли серьезно повлияют на "Газпром" и трубопроводы, которые уже практически построены.

"Северный поток-2" готов примерно на 87%, рассказал Би-би-си старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. По его словам, маловероятно, что санкции США помешают строительству трубопровода.

"Эти санкции могут отсрочить сроки его введения примерно на несколько месяцев, так как западные подрядчики в последний момент могут выйти из проекта и придётся искать новых", - говорит аналитик. На полностью готовый "Турецкий поток" санкции вряд ли повлияют, уверен Суверов.

С этим согласен и директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов ВШЭ Марсель Салихов: санкции могут лишь замедлить завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопроводов, но не остановить их запуск.