В вифлеемском отеле появилась новая работа Бэнкси

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Новая работа Бэнкси называется "Вифлеемский шрам" и изображает традиционную рождественскую сцену с Иисусом в колыбели, над которой виднеется след от снаряда.

Название работы, Scar of Bethlehem, это игра слов, отсылающая к Вифлеемской звезде (Star of Bethlehem), которая, благодаря библейскому сюжету, привела трех волхвов к младенцу Иисусу.

Работа установлена в Вифлееме, на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Там, рядом с отделяющей палестинские территории стеной, находится гостиница под названием Walled-off Hotel, c которой Бэнкси часто сотрудничает.

В каждом номере отеля можно увидеть оригинальную работу анонимного художника. Работает в гостинице нанятый на палестинских территориях персонал.

В 2004 году Международный суд ООН постановил, что разделительный барьер, напротив которого стоит отель, возведен Израилем с нарушением международного права. Израильские политики утверждают, что строили его для защиты от нападений с палестинской стороны, однако активисты не раз критиковали эти объяснения.