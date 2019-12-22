Президентские выборы в Афганистане прошли три месяца назад. Первые результаты объявили только сейчас

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ашраф Гани и Абдулла Абдулла оба заявили о своей победе на выборах в сентябре этого года на следующий день после голосования. Эти два политика борются между собой за власть на протяжении уже многих лет

Согласно предварительным результатам президентских выборов в Афганистане, лидером страны на второй срок остается Ашраф Гани, набравший 50,64% голосов.

Его главный оппонент в борьбе за пост, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, по тем же данным, набрал 39,52% голосов.

Выборы в стране прошли 28 сентября, но их результаты до сих пор официально не оглашены из-за протестов сторонников Абдуллы, заявляющих о подтасовках и нарушениях в ходе голосования.

Абдулла Абдулла намерен подать апелляцию в Верховный суд страны, и до момента ее рассмотрения результаты выборов нельзя считать официальными.

"Мы снова хотим заявить, что наша команда не примет результаты этого мошеннического голосования, пока не будут рассмотрены наши законные требования", - говорится в заявлении штаба Абдуллы, выпущенном в воскресенье.

Абдулла Абдулла считает, что у него были украдены около 300 тысяч голосов.

На последних президентских выборах пять лет назад Абдулла обошел Ашрафа Гани в первом туре, но проиграл ему по итогам второго. Тогда споры о результатах голосования также растянулись надолго и привели к политической нестабильности в стране.

Протесты и апатия

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Абдуллы Абдуллы вышли на улицы во многих городах Афганистана, протестуя против предположительной победы на выборах его оппонента Ашрафа Гани. По мнению штаба Абдуллы, голосование сопровождалось множественными нарушениями

Через несколько дней после голосования в сентябре оба кандидата заявили о своей победе, но не предоставили никаких подтверждений.

Оглашение результатов выборов планировалось в октябре, но было отложено из-за протестов оппозиции и по техническим причинам.

Явка на этих выборах была самой низкой с 2001 года, когда в стране был свергнут режим талибов. Меньше двух миллионов избирателей приняли участие в голосовании.

Всего население Афганистана насчитывает 37 миллионов человек, а право голосовать есть лишь у 9,6 миллиона. Из них около миллиона человек, как сообщается, не смогли проголосовать из-за различных нарушений и технических проблем на местах.

Также низкая явка избирателей была связана с вопросами безопасности: в преддверии выборов талибы грозили напасть на избирательные участки.

Кроме того, эксперты объясняют это апатией общества, которому надоело, что уже несколько лет за президентский пост борются одни и те же люди.

В адрес обоих кандидатов - Гани и Абдуллы - не раз звучали обвинения в коррупции. По данным ООН, уровень безработицы в стране составляет 25%, около 55% афганцев живут за чертой бедности.

Почему эти выборы важны

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ноябре на День благодарения Дональд Трамп неожиданно прилетел на военную базу США в Афганистане. По всей стране дислоцированы 13 тысяч американских военнослужащих

Следующему президенту предстоит управлять страной, объятой войной на протяжении 40 лет, до сих пор ежегодно там погибают тысячи людей.

Переговоры между США и талибами (движение запрещено в России) провалились в сентябре, когда президент Дональд Трамп внезапно отменил намеченную встречу в Кэмп-Дэвиде. Это произошло после того, как в результате взрыва в Кабуле погиб американский военный.

Талибы отказываются вести переговоры напрямую с правительством Афганистана, так как не признают его легитимным. Они заявляют, что наладят прямой диалог только после того, как будет согласован договор с США.

В настоящий момент в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих США и еще несколько тысяч американцев, прибывших в страну в рамках миссии НАТО для обучения персонала местных вооруженных сил и служб особого назначения.

Войска США вошли в Афганистан 18 лет назад после террористических нападений 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это самая длительная военная кампания в американской истории.