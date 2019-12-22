"Старлайнер" вернулся на Землю после не вполне удачного полета

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На стартовой позиции - ракета Atlas V с капсулой "Старлайнер"

Капсула "Старлайнер" компании Boeing вернулась в воскресенье на Землю после неудачной попытки состыковать ее с Международной космической станцией (МКС).

Она совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, используя парашюты и воздушные подушки.

Капсула была успешно запущена за двое суток до этого с космодрома во Флориде с помощью ракеты "Атлас-V". Однако затем бортовой компьютер стал выдавать ошибочные сигналы при включении двигателей маневрирования, и капсула не смогла перейти на стыковочную орбиту, потратив слишком много ракетного топлива.

Глава НАСА Джим Брайденстин заявил на пресс-конференции в пятницу, что ошибка в программировании вызвала подачу "аномальных" тайм-кодов, которые нарушили всю последовательность программы сближения. Подчиняясь им, капсула затем затратила массу ракетного топлива для поддержания своей ориентации, необходимой для стыковки с МКС.

Диспетчеры на Земле распознали проблему, но не смогли достаточно быстро вмешаться, так как в этом время корабль находился вне зоны приема спутников связи.

Пропустить Twitter пост , автор: @JimBridenstine Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control. This precluded @Space_Station rendezvous. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 20 декабря 2019 г.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Капсула компании Boeing успешно вернулась на Землю в воскресенье

Глава НАСА, тем не менее, подчеркнул, что в ходе этого испытательно-демонстрационного полета была подтверждена работоспособность капсулы.

По его словам, если бы на ее борту находился экипаж, его члены смогли бы вовремя вмешаться и исправить ошибку компьютера.

Астронавт Майк Финке, который прошел процедуру отбора и включен в состав первого экипажа нового космического корабля, согласился с этой оценкой.

"Если бы мы были на борту, то смогли бы предоставить центру управления нужные данные для выработки решения", - сказал он.

С 2011 года, после прекращения полетов многоразовых кораблей челночного типа, американские астронавты были вынуждены пользоваться российскими кораблями "Союз".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Запуск космического корабля был совершен на рассвете и прошел в целом успешно

За это время в США шла интенсивная работа по созданию нового поколения космических кораблей. Сейчас к первым полетам готовятся пилотируемые корабли "Дракон" компании SpaceX и корабль "Старлайнер" компании Boeing.

Однако эксплуатация этих кораблей будет проводиться по иной, чем прежде, финансовой модели.

НАСА отказалось от прежнего порядка, когда агентство владело космической техникой и осуществляло запуски. Отныне оно будет просто покупать место в капсулах для доставки грузов и людей. Владельцы кораблей смогут продавать места другим заинтересованным сторонам, в том числе и частным компаниям.

Программа разработки космических средств доставки коммерческими компаниями была принята НАСА в 2011 году и ряду компаний были выделены средства для начала работы.

Правообладатель иллюстрации NASA/JOEL KOWSKY Image caption "Старлайнер" на стенде

Однако эта программа отстает от намеченных сроков, так как первоначально оба корабля планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2017 году.

Это отставание объясняется, в частности, тем, что конгресс сократил ассигнования НАСА по этой программе. Однако случались и технические проблемы, например, пожар и взрыв на капсуле "Дракон" при стендовых испытаниях.

Этот космический корабль, видимо, наиболее близко подошел к стадии эксплуатации после успешного завершения беспилотного испытательного полета в марте. Пока неясно, должна ли будет компания Boeing повторить испытательный полет своего корабля.

Возможно, что уже следующий полет корабля "Старлайнер" будет проходить в пилотируемом варианте.

В этом случае он будет пилотироваться астронавтами Майком Финке и Николь Манн.

"Мы с нетерпением ожидаем полета на корабле "Старлайнер", и у нас нет опасений в связи с его безопасностью", - заявила Николь Манн.