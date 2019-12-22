"Старлайнер" вернулся на Землю после не вполне удачного полета

  • 22 декабря 2019
На стартовой позиции - ракета Atlas V с капсулой Starliner Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption На стартовой позиции - ракета Atlas V с капсулой "Старлайнер"

Капсула "Старлайнер" компании Boeing вернулась в воскресенье на Землю после неудачной попытки состыковать ее с Международной космической станцией (МКС).

Она совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, используя парашюты и воздушные подушки.

Капсула была успешно запущена за двое суток до этого с космодрома во Флориде с помощью ракеты "Атлас-V". Однако затем бортовой компьютер стал выдавать ошибочные сигналы при включении двигателей маневрирования, и капсула не смогла перейти на стыковочную орбиту, потратив слишком много ракетного топлива.

Глава НАСА Джим Брайденстин заявил на пресс-конференции в пятницу, что ошибка в программировании вызвала подачу "аномальных" тайм-кодов, которые нарушили всю последовательность программы сближения. Подчиняясь им, капсула затем затратила массу ракетного топлива для поддержания своей ориентации, необходимой для стыковки с МКС.

Диспетчеры на Земле распознали проблему, но не смогли достаточно быстро вмешаться, так как в этом время корабль находился вне зоны приема спутников связи.

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Image caption Капсула компании Boeing успешно вернулась на Землю в воскресенье

Глава НАСА, тем не менее, подчеркнул, что в ходе этого испытательно-демонстрационного полета была подтверждена работоспособность капсулы.

По его словам, если бы на ее борту находился экипаж, его члены смогли бы вовремя вмешаться и исправить ошибку компьютера.

Астронавт Майк Финке, который прошел процедуру отбора и включен в состав первого экипажа нового космического корабля, согласился с этой оценкой.

"Если бы мы были на борту, то смогли бы предоставить центру управления нужные данные для выработки решения", - сказал он.

С 2011 года, после прекращения полетов многоразовых кораблей челночного типа, американские астронавты были вынуждены пользоваться российскими кораблями "Союз".

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Image caption Запуск космического корабля был совершен на рассвете и прошел в целом успешно

За это время в США шла интенсивная работа по созданию нового поколения космических кораблей. Сейчас к первым полетам готовятся пилотируемые корабли "Дракон" компании SpaceX и корабль "Старлайнер" компании Boeing.

Однако эксплуатация этих кораблей будет проводиться по иной, чем прежде, финансовой модели.

НАСА отказалось от прежнего порядка, когда агентство владело космической техникой и осуществляло запуски. Отныне оно будет просто покупать место в капсулах для доставки грузов и людей. Владельцы кораблей смогут продавать места другим заинтересованным сторонам, в том числе и частным компаниям.

Программа разработки космических средств доставки коммерческими компаниями была принята НАСА в 2011 году и ряду компаний были выделены средства для начала работы.

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Image caption "Старлайнер" на стенде

Однако эта программа отстает от намеченных сроков, так как первоначально оба корабля планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2017 году.

Это отставание объясняется, в частности, тем, что конгресс сократил ассигнования НАСА по этой программе. Однако случались и технические проблемы, например, пожар и взрыв на капсуле "Дракон" при стендовых испытаниях.

Этот космический корабль, видимо, наиболее близко подошел к стадии эксплуатации после успешного завершения беспилотного испытательного полета в марте. Пока неясно, должна ли будет компания Boeing повторить испытательный полет своего корабля.

Возможно, что уже следующий полет корабля "Старлайнер" будет проходить в пилотируемом варианте.

В этом случае он будет пилотироваться астронавтами Майком Финке и Николь Манн.

"Мы с нетерпением ожидаем полета на корабле "Старлайнер", и у нас нет опасений в связи с его безопасностью", - заявила Николь Манн.

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