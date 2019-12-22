"Старлайнер" вернулся на Землю после не вполне удачного полета
Капсула "Старлайнер" компании Boeing вернулась в воскресенье на Землю после неудачной попытки состыковать ее с Международной космической станцией (МКС).
Она совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, используя парашюты и воздушные подушки.
Капсула была успешно запущена за двое суток до этого с космодрома во Флориде с помощью ракеты "Атлас-V". Однако затем бортовой компьютер стал выдавать ошибочные сигналы при включении двигателей маневрирования, и капсула не смогла перейти на стыковочную орбиту, потратив слишком много ракетного топлива.
- "Старлайнер" вернется на Землю, не выполнив миссию. Что произошло?
- Космический корабль "Драгон" компании Space X успешно состыковался с МКС
Глава НАСА Джим Брайденстин заявил на пресс-конференции в пятницу, что ошибка в программировании вызвала подачу "аномальных" тайм-кодов, которые нарушили всю последовательность программы сближения. Подчиняясь им, капсула затем затратила массу ракетного топлива для поддержания своей ориентации, необходимой для стыковки с МКС.
Диспетчеры на Земле распознали проблему, но не смогли достаточно быстро вмешаться, так как в этом время корабль находился вне зоны приема спутников связи.
Глава НАСА, тем не менее, подчеркнул, что в ходе этого испытательно-демонстрационного полета была подтверждена работоспособность капсулы.
По его словам, если бы на ее борту находился экипаж, его члены смогли бы вовремя вмешаться и исправить ошибку компьютера.
Астронавт Майк Финке, который прошел процедуру отбора и включен в состав первого экипажа нового космического корабля, согласился с этой оценкой.
"Если бы мы были на борту, то смогли бы предоставить центру управления нужные данные для выработки решения", - сказал он.
С 2011 года, после прекращения полетов многоразовых кораблей челночного типа, американские астронавты были вынуждены пользоваться российскими кораблями "Союз".
За это время в США шла интенсивная работа по созданию нового поколения космических кораблей. Сейчас к первым полетам готовятся пилотируемые корабли "Дракон" компании SpaceX и корабль "Старлайнер" компании Boeing.
Однако эксплуатация этих кораблей будет проводиться по иной, чем прежде, финансовой модели.
НАСА отказалось от прежнего порядка, когда агентство владело космической техникой и осуществляло запуски. Отныне оно будет просто покупать место в капсулах для доставки грузов и людей. Владельцы кораблей смогут продавать места другим заинтересованным сторонам, в том числе и частным компаниям.
Программа разработки космических средств доставки коммерческими компаниями была принята НАСА в 2011 году и ряду компаний были выделены средства для начала работы.
Однако эта программа отстает от намеченных сроков, так как первоначально оба корабля планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2017 году.
Это отставание объясняется, в частности, тем, что конгресс сократил ассигнования НАСА по этой программе. Однако случались и технические проблемы, например, пожар и взрыв на капсуле "Дракон" при стендовых испытаниях.
Этот космический корабль, видимо, наиболее близко подошел к стадии эксплуатации после успешного завершения беспилотного испытательного полета в марте. Пока неясно, должна ли будет компания Boeing повторить испытательный полет своего корабля.
Возможно, что уже следующий полет корабля "Старлайнер" будет проходить в пилотируемом варианте.
В этом случае он будет пилотироваться астронавтами Майком Финке и Николь Манн.
"Мы с нетерпением ожидаем полета на корабле "Старлайнер", и у нас нет опасений в связи с его безопасностью", - заявила Николь Манн.