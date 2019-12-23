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Российский президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив, который связывает Краснодарский край с аннексированным Россией Крымом.

Автомобильное движение по мосту было открыто весной 2018 года. Крымский мост стал одним из самых длинных в Европе, его общая протяженность - 19 км. Строительство моста началось в разгар кризиса в отношениях между Россией и Украиной и вызвало осуждение со стороны западных стран.

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Швейцарская компания Allseas в воскресенье вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток-2", сообщает Блумберг со ссылкой на представителя компании.

Ранее американский минфин сообщил о вступлении в силу санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, которые занимаются прокладкой труб, немедленно прекратить строительство.

Правительство Германии осудило американские санкции, назвав их вмешательством во внутренние дела дела страны, однако посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что эта мера Вашингтона является "очень проевропейской", сообщает Financial Times.

По его словам, 15 стран ЕС, а также Еврокомиссия и Европарламент выразили свою озабоченность строительством российского газопровода и попросили США сделать все возможное для диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что строительство газопровода будет завершено вне зависимости от решений Вашингтона. К настоящему моменту проложено уже 2100 км газопровода, до Германии остается около 300 км.

Опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты высказывали мнение, что санкции вряд ли помешают строительству трубопровода - они лишь могут отсрочить сроки его введения на некоторое время.

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На следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одержал победу на выборах, он отправился на вечеринку, организованную владельцем британских газет Independent и Evening Standard и акционером российской "Новой газеты" Александром Лебедевым и его сыном Евгением, пишет Guardian.

Во время предвыборной кампании Борис Джонсон отказывался публиковать доклад о масштабах российского вмешательства в выборный процесс в Великобритании. Доклад был составлен парламентским комитетом по вопросам разведки и безопасности. Текст доклада не обнародован до сих пор.

В докладе поднимается вопрос о том, насколько масштабно Москва пытается влиять на внутреннюю британскую политику, а также как российской элите удалось создать мощное лобби в Лондоне.

Как утверждала ранее газета Sunday Times, в докладе упоминаются девять российских бизнесменов, в том числе и Лебедев. Сам он раскритиковал статью и заявил, что "Худший опыт российской журналистики становится стандартом репортажей крупных западных газет".

Семья Лебедевых настаивает, что они всего лишь бизнесмены, которым принадлежит несколько газет в Англии. Тем не менее, вечеринка, созванная в честь 60-летия Александра Лебедева, была наглядным примером того, насколько широк их круг знакомств в Лондоне, отмечает Guardian.

Борис Джонсон - не единственный политик, который посетил вечеринку. Среди гостей также были бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и экс-министр финансов Джордж Осборн.

Как отмечает газета, непонятно, почему Джонсон отказывается обнародовать доклад о возможном российском вмешательстве в британскую политику. Сам премьер-министр отрицает, что Москва как-то пыталась повлиять на результат референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

При этом сразу же после победы на выборах Джонсон идет в гости к человеку, который служил в КГБ и сохранил хорошие отношения с Кремлем. Guardian также напоминает, что в 2014 году Лебедев публично поддержал аннексию Крыма, где ему принадлежит гостиничный комплекс.

Александр и Евгений Лебедевы утверждают, что их инвестиции в британские СМИ - вопрос чистого альтруизма, и они не имеют никакого отношения к внешней политике Москвы.

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Капсула "Старлайнер" компании Boeing вернулась в воскресенье на Землю после неудачной попытки пристыковаться к Международной космической станции. Она приземлилась на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. В общей сложности корабль находился на орбите 48 часов.

"Старлайнер" был запущен 20 декабря. Сам запуск прошел успешно, однако после того как корабль отстыковался от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет, начались проблемы.

Как выяснилось потом - корабль оказался на нерасчетной орбите и не смог полететь к МКС из-за ошибки в полетном времени. НАСА и Boeing приняли решение вернуть корабль на Землю.

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Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется рабский труд заключенных.

В воскресенье газета Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказывается о шестилетней девочке в Лондоне, которая обнаружила в упаковке с открытками послание от заключенных шанхайской тюрьмы.

Почитайте материал наших коллег из Украинской службы Би-би-си - они пообщались с военным, задача которого - сообщать семьям о гибели бойцов в Донбассе.

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов