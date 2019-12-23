Российские авиакомпании пугают срывом перевозок в Новый год. Что случилось?

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) - объединение, в которое входит 28 компаний - обратилась с открытым письмом к руководству министерства транспорта, предупредив о возможном срыве перевозок в новогодние праздники.

Письмо написано на имя заместителя министра транспорта Александра Юрчика и подписано президентом АЭВТ Владимиром Тасуном. Оно опубликовано на официальном сайте ассоциации.

В письме говорится, что минтранс не внес от 27 до 30 авиалайнеров в приложения к двусторонним соглашениям со странами, где зарегистрированы эти самолеты, взятые российскими авиаперевозчиками в лизинг.

Согласно письму, авиакомпании как раз планировали использовать эти самолеты для полетов в новогодние праздники.

"Невключение такого большого количества воздушных судов в приложение к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - говорится в письме.

Тасун фактически просит включить самолеты в приложения к соглашениям, которые Россия заключила с другими странами, в них обычно регистрируются пассажирские авиалайнеры.

Большинство самолетов, которые взяли в лизинг российские авиакомпании, зарегистрировано на Бермудских островах - 725. Еще 35 зарегистрированы в Ирландии, два - на острове Аруба, пишет РБК.

Только 35 пассажирских самолетов зарегистрированы в самой Российской Федерации. По данным Росавиации, в реестрах Бермуд и Ирландии зарегистрированы 95% всех самолетов российских перевозчиков.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минтранс и ожидает ответа.

Без инструкций и разъяснений

Тасун рассказал Би-би-си, что проблема, по его мнению, заключается именно в соглашениях между Россией и Бермудскими островами. По его словам, в какой-то момент российский МИД перестал считать соглашение с Бермудскими островами международным договором, так как острова не являются суверенным государством.

Однако в октябре посольство Великобритании, как пояснил Тасун, разъяснило, что, поскольку острова являются заморской британской территорией, там действуют британские законы.

14 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что соглашения с Бермудами все-таки попадает под определение международного договора, пишет РБК.

Российский МИД признал соглашение с островами международным договором, но это создало проблемы уже в министерстве транспорта, считает Тасун. По его словам, там посчитали, что из-за изменения статуса им теперь нужны разъяснения от правительства, каким образом теперь действовать в отношении договора с Бермудскими островами.

Глава АЭВТ считает, что сложностей быть не должно: "Наша позиция была очень простая - как выполняли, так и продолжайте выполнять. Ничего по сути не изменилось, ни для вас, ни для пользователей".

Механизм внесения самолетов в приложение к двустороннему соглашению не отрегулирован, проблема в этом, сказал Би-би-си исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Беда заключается в том, что хоть в полномочиях минтранса это и есть, но административного регламента о внесении самолета в соглашение нет. Есть только лишь древняя внутренняя инструкция минтранса", - пояснил эксперт.

Российский реестр

Существующая система регистрации доставляет авиакомпаниям некоторые трудности. Например, страна регистрации выдает самолету так называемый сертификат типа, причем каждый раз, когда в конструкцию самолета вносятся изменения (даже когда меняется число кресел), выдается дополнительный сертификат.

Российские власти вот уже несколько лет пытаются перерегистрировать гражданский флот на своей территории. В таком случае контролировать и сертифицировать летную годность самолетов стала бы Росавиация.

Но процесс идет достаточно сложно. В авиакомпаниях это объясняют позицией компаний, дающих самолеты в лизинг, которым не выгодно регистрировать самолеты в России. Ведь им будет сложно будет вести бизнес, если у самолетов появится российская прописка. Их просто не будут брать в лизин, считают эксперты.

С февраля 2019 года от российских компаний требуют повторной сертификации иностранных самолетов в России, причем речь идет и о дополнительных сертификатах самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения.

Летом генпрокуратура обнаружила, что около 400 самолетов в России не были сертифицированы в России, писали в июне "Ведомости". В итоге в конце сентября, по данным РБК, минтранс отменил требования Росавиации.