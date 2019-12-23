Макрон отказался от президентской пенсии в разгар протестов против реформы
Президент Франции Эммануэль Макрон откажется от получения специальной президентской пенсии, которая полагается всем главам Республики после окончания полномочий. Это решение было сделано в разгар массовых протестов против предложенной его правительством пенсионной реформы.
Бывшие президенты Франции получают пенсию в размере 6 тыс. евро в месяц (около 414 тыс. рублей) без вычета налогов.
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В воскресенье в администрации президента Франции объявили не только об отказе от этой пенсии, но и о планах привести президентское пособие в соответствие с пенсионной системой страны.
Таким образом, решение Макрона может затронуть и будущих глав французской республики.
Макрон также откажется от полагающегося всем бывшим президентам пожизненного места в Конституционном суде Франции с зарплатой в 13,5 тыс. евро в месяц (около 932 тыс. рублей).
Французское радио RTL подсчитало, что всего Макрон может лишиться 8 миллионов евро: столько он может получить, если уйдет из политики после окончания первого президентского срока, в 44 года, и доживет до 80 лет (средняя продолжительность жизни французского мужчины его возраста).
Символический жест посреди забастовок
Во Франции не прекращаются масштабные протесты против реформы пенсионной системы, которую планирует провести правительство.
Бастуют работники железных дорог, метрополитена, учителя и члены других профсоюзов. Каждый день отменяются пригородные и международные поезда, а также закрываются целые ветки парижского метро.
В декабре премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил проект универсальной системы пенсионных баллов. Она может прийти на смену нынешней системе, которая состоит из 42 схем, отличающихся в зависимости от секторов и отраслей экономики.
Однако профсоюзы считают, что реформа заставит французов работать дольше.
Правительство обещает, что реформа затронет только тех, кто выйдет на работу с 2022 года.