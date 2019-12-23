Глава корпорации Boeing уходит в отставку на фоне проблем с 737 Max

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Руководитель американской корпорации Boeing Деннис Мюленбург уходит в отставку, его место займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. Смена руководства происходит на фоне ситуации, связанной с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 Max.

Как сообщается в пресс-релизе корпорации, Кэлхун станет главным исполнительным директором Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании.

Мюленбург же покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами", - говорится в релизе.

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max.

В октябре в Boeing заявляли, что полеты 737 Max возобновятся до конца года, но в декабре Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнера до начала 2020 года.

Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф, однако Boeing продолжал его выпуск.

Конгресс США проводил слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Анализ, проведенный FAA, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. После второй катастрофы по всему миру были приостановлены полеты Boeing 737 Max.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.