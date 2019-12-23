"Урановые хвосты" в России: выгодный рынок или неоправданный риск

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption Сухогруз "Михаил Дудин" в порту Санкт-Петербурга

Росатом заверяет, что утилизация гексафторида урана с европейских АЭС - дело безопасное и выгодное. Защитники окружающей среды не верят.

В минувшие выходные в петербургском порту разгрузилось судно "Михаил Дудин". В российском отделении "Гринпис" заявили, что на борту - около 600 тонн "урановых хвостов".

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ), известным также как "урановые хвосты", по железной дороге отправляют на Уральский электрохимический комбинат - входит в госкорпорацию "Росатом" - в Свердловской области.

Этот рейс "Михаила Дудина" в Петербург - уже десятый по счету, отмечало петербургское издание "Фонтанка".

"Росатом" устроил презентацию в петербургском порту, чтобы показать, как организован процесс транспортировки ОГФУ - для депутатов и общественников. "Представители делегации убедились в безопасности и соблюдении всех требований транспортировки данных материалов", - сообщила накануне госкорпорация.

"Мы ничего у себя не складируем"

Всего по контракту между "Росатомом" и немецкой компанией Urenco в Россию с 2019-го по 2022 год планируется отправить 12 тысяч тонн "хвостов", заявлял ранее "Гринпис". Организация оценивает переработку одной тонны ОГФУ примерно в 4 тысячи долларов.

По версии "Росатома", ОГФУ - полезное сырье для нужд различных отраслей промышленности, и ввозится оно в Россию из Европы только для переработки.

Госкорпорацию поддержали в партии "Единая Россия". "Это достаточно выгодный рынок", - заявил на прошлой неделе глава фракции "Единая Россия" в петербургском законодательном собрании Александр Тетердинко, выступая на петербургском "Эхе Москвы".

"С отходами работаем не только мы. С отходами работают и Япония, и США. В том числе с чужими [отходами], - доказывал депутат. - Мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством... Мы их закупаем, перерабатываем и продаем уже новый радиоактивный материал уже назад на рынок".

Защитники окружающей среды опасаются, что "хвосты" будут не проданы, а останутся в России.

На прошлой неделе активисты "Гринпис" выставили перед зданием Гостиного двора на Невском проспекте 11 черно-желтых металлических бочек со знаками радиоактивности и буквами, складывавшимися в поздравление: "С Новым годом!"

"Риски не оправданы"

"Российское и международное экологическое сообщество давно выступает против ввоза урановых "хвостов" из Западной Европы в Россию. Подобные контракты действовали с середины 1990-х годов и до 2009-2010 годов. Тогдашний глава "Росатома" Сергей Кириенко заявил, что подобные контракты перезаключаться не будут, потому что Росатом внял аргументам экологов", - рассказал Би-би-си руководитель проекта энергетической программы российского "Гринпис" Рашид Алимов.

Петербургский депутат Борис Вишневский ("Яблоко"), наблюдавший за разгрузкой "Михаила Дудина", в интервью "Эху Москвы" в воскресенье сказал, что приборы не обнаружили утечки радиации из контейнеров. Однако он все равно против "хвостов".

"Согласно оценкам самой атомной индустрии, в случае аварии при транспортировках и других видах работ с гексафторидом урана зона, где будут устанавливаться смертельные концентрации, может иметь радиус до 20 миль [37 км], - сказала Алимов. - Мы не считали отдельные риски при транспортировке по России, но в любом случае эти риски не оправданы".

"Ресурс, а не отход"

Ведущий научный сотрудник радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексей Екидин Алексей Екидин поддерживает "Росатом".

"ОГФУ - это ресурс, не отход, и он обеспечивает запас для будущих поколений", - говорил он на заседании общественного совета госкорпорации 17 декабря (цитата по ТАСС).

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption Так выглядят урановые "хвосты"

Почему тогда на этом не зарабатывают европейцы, интересуется Алимов из "Гринпис". "Эта транспортировка вызвана только тем, что компания Urenco не хочет иметь у себя головную боль, и поэтому были заключены контракты с российской атомной промышленностью, чтобы оставить практически 90% этих ядерных "хвостов" России", - опасается он.

Председатель правления эколого-правового центра "Беллона" Александр Никитин на прошлой неделе заявил, что нужен общественный контроль за переработкой в России ОГФУ. Он также предлагал обсудить необходимость использования Петербурге для его перевалки. После чего гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев признал, что необходимо "изыскать техническую возможность перевалки ОГФУ в другом порту".

"Если вы хотите услышать мое мнение, то самый безопасный порт - Санкт-Петербург, - говорил "Фонтанке" Владислав Овсянников, руководитель компании "Аспол Балтик", которой принадлежит "Михаил Дудин".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты "зеленых" в Петербурге

Что такое ОГФУ? Объяснение "Гринпис"

"В первую очередь, опасность гексафторида урана связана с его химическим составом. Кроме того, это еще и радиоактивное вещество", - рассказал Алимов.

"В природном уране содержится примерно 0,7% урана-235, для атомных электростанций нужно 3-4%. Когда происходит обогащение, остаются так называемые "хвосты", в которых содержание урана-235 меньше, чем в природном, - пояснил он. - Но там есть другие изотопы урана, в первую очередь уран-238, который тоже радиоактивен. Кроме того, процесс обогащения таков, что в центрифугах уран используется в форме гексафторида урана, а это достаточно химически агрессивное вещество. При нагреве оно из твердой кристаллической формы переходит в газообразную форму, минуя жидкую фазу".

В мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ, примерно 40% хранится в России, писала "Фонтанка", ссылаясь на Алимова.