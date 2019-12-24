Открытка из китайской тюрьмы: производитель отрицает использование труда заключенных

Image caption Рождественский набор открыток в Tesco продается за полтора фунта

Китайская фабрика, производящая рождественские открытки, отрицает использование принудительного труда. Ранее британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с ней после того, как шестилетняя девочка нашла в открытке послание от рабочего из Китая.

Представитель поставщика, китайского предприятия Zheijiang Yunguang Printing сообщил изданию China's Global Times: "Мы узнали об этом после того, как с нами связались иностранные СМИ. Мы никогда ничего подобного не делали. Почему они упомянули название нашей компании?"

Tesco приостановила сотрудничество с компанией после того, как в одной из напечатанных на китайской фабрике открыток было найдено сообщение, предположительно написанное заключенным, который утверждал, что его заставляют работать принудительно. МИД Китая назвал обвинения фарсом.

Представитель Tesco сообщил, что в пятницу на китайской фабрике было начато расследование, после чего было решено приостановить производство. Руководству фабрики о решении сообщили в выходные. Также он отметил, что поставщик был поставлен в известность.

Представитель компании добавил, что на этой неделе запланированы встречи с представителями фабрики и поставщика. Также он отметил, что последний заказ фабрике был сделан еще в октябре.

О послании в открытке сообщила Sunday Times. Его обнаружила Флоренс Уиддиком, которая писала рождественские открытки своим одноклассникам. Она заметила, что на открытке с изображением котенка уже было что-то написано.

Надпись заглавными буквами гласила: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Image caption Шестилетняя Флоренс Уиддиком писала рождественские открытки своим одноклассникам.

В открытке также содержалась просьба связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который сам отбывал срок в тюрьме Цинпу.

На найденную открытку отреагировали в министерстве иностранных дел Китая, назвав обвинения в использовании рабского труда фарсом, срежисированным журналистом Питером Хамфри.

Менеджер Zheijiang Yunguang Printing Шу Юньцзя сообщил в интервью Би-би-си, что тюрьма Цинпу никогда к производству не привлекалась.

Анализ

Робин Брант, Би-би-си

Китай отрицает обвинения, утверждая, что тюрьма Цинпу в Шанхае вообще не использует принудительный труд заключенных-иностранцев.

Ключевое слово - "принудительный".

Заключенные, которые предположительно написали записку, утверждают, что их заставляют работать против их воли.

Но МИД Китая, вероятно, отвергает эти обвинения на фоне того, что в статье 69 Закона о тюрьмах страны говорится, что "трудоспособные преступники обязаны трудиться".

Производство рождественских открыток, даже тех, что продаются британскими благотворительными организациями, - это не худшей вариант для тех, кто попал в пенитенциарную систему Китая.

Политизированная судебная система, контролируемая коммунистической партией, для многих заключенных является лишь первым шагом на пути, который может привести к исчезновению, пыткам и принудительным признаниям.

Флоренс, живущая в лондонском районе Тутинг, рассказала, что писала шестую или восьмую открытку, когда заметила, что в ней уже что-то написано.

"Меня это шокировало", - сказала она и добавила, что очень расстроилась, когда ей объяснили смысл послания.

Представитель Tesco ранее заявил: "Эти обвинения нас шокировали, и мы немедленно остановили производство на фабрике, где производятся открытки, и начали расследование".

Компания добавила, что если использование принудительного труда предприятием Zhejiang Yunguang подтвердится, сотрудничество с ним прекратится.

Tesco сообщила, что у нее имеется комплексная система аудита, которая выявляет использование принудительного труда поставщиками.

Фабрику, оказавшуюся в центре нынешнего скандала, проверяли в ноябре, и каких-либо свидетельств, указывающих на нарушение запрета использования труда заключенных, найдено не было.

Продажа рождественских открыток благотворительных организаций в магазинах компании ежегодно приносит доход в размере 300 тыс. фунтов в год.

Других жалоб на аналогичные сообщения в других рождественских открытках, проданных Tesco, больше не поступало.

Правообладатель иллюстрации China Photos/Getty Images Image caption Заключенный в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае в 2006 году

Автор послания в открытке призывает получателя связаться с Питером Хамфри, который сидел в тюрьме Цинпу по обвинениям, которые, по его словам, не разбирались в суде.

После того как родители Флоренс связались с ним через соцсеть LinkedIn (в России заблокирована), он связался с другими бывшими заключенными этой тюрьмы, и те подтвердили, что там практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий.

Хамфри сообщил Би-би-си, что в тюремном корпусе для иностранцев находятся примерно 250 человек. В каждой камере содержат по 12 заключенных.

Он добавил, что пока находился там, производственный труд был добровольным - в основном, чтобы заработать на покупку предметов гигиены. Однако теперь труд заключенных стал принудительным.

"Я два года (2013-2015) провел в заключении в Шанхае. Последние девять месяцев прошли в той самой тюрьме, в том самом блоке, откуда пришло это послание. Так что это написал какой-то заключенный, находившийся там в тот период, и до сих пор отбывающий там наказание", - сказал Хамфри.

"Я практически уверен, что это коллективная просьба. Понятно, что письмо было написано одним человеком, и, мне кажется, я знаю кто это, но я никогда не раскрою его имя".

Image caption Питера Хамфри освободили четыре года назад

Это не первый случай, когда китайские заключенные прячут свои послания в товарах, которые они вынуждены были производить для западного рынка.

В 2012 году американка Джули Кит обнаружила письмо с описанием пыток и преследований, о которых рассказал один из заключенных. Послание находилось в купленном ей украшении для Хэллоуина.

А в 2014 году жительница североирландского графства Фермана обнаружила записку в новых брюках. "Мы в тюрьме производим модную одежду на экспорт. Мы работаем по 15 часов в сутки, а едой, которую нам дают, не будут кормить даже собак и свиней", - говорилось в послании.

По правилам ООН, регламентирующим права человека в тюрьмах, заключенных не следует подчинять соображениями получения прибыли для тюремного начальства или частного подрядчика.

В правилах об обращении с заключенными говорится: "Труд заключенных не должен приносить им страданий".