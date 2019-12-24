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Мещанский районный суд Москвы огласит приговор фигуранту "московского дела", 21-летнему рэперу Самариддину Раджабову.

Как говорится в обвинительном заключении, на акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство опасности и страх.

Гособвинение попросило приговорить Раджабова к 3,5 годам колонии общего режима. Сам он вину не признал, а в качестве последнего слова зачитал рэп:

Я выходил на митинг против беспредела,

Настоящий беспредел - это "московское дело".

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство ФСБ России о продлении срока ареста бывшему американскому морпеху Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Как сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков, дело рассматривается Московским городским судом, так как следствие просит о продлении срока содержания под стражей на срок более года.

Уилана обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб, вину он не признает и считает свое уголовное преследование ошибкой.

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Папа римский Франциск проведет вечером во вторник традиционную рождественскую мессу в главном храме Ватикана - соборе Святого Петра. На прошлой неделе Франциск и генсек ООН Антониу Гутерреш записали совместное предрождественское видеопослание, в котором призвали к преодолению несправедливости и неравенства в современном мире.

Эпидемия ложного минирования

Москву и многие другие города России охватила эпидемия ложного минирования школ, больниц, вокзалов, судов и других мест массового скопления людей, пишут "Ведомости".

Власти пока никак не объясняют происходящее, отмечает газета, хотя только в понедельник поступило несколько сообщений о том, что в Москве и Подмосковье заминировано несколько десятков школ, роддом, пять вокзалов и ряд сетевых магазинов.

Ссылаясь на "Интерфакс", газета пишет, что из-за подобных сообщений в одной лишь Москве с начала декабря было эвакуировано около 800 тысяч человек. Некоторые школы и детские сады эвакуировали по нескольку раз.

Газета Le Monde пишет, что во многих случаях анонимные авторы посланий требовали 120 биткоинов (820 тысяч евро по нынешнему курсу) от бизнесмена Константина Малофеева.

При этом в письмах они ссылались на расследование корреспондента Русской службы Би-би-си Андрея Захарова о связи Малофеева с криптобиржей Wex. Сам Малофеев эту связь отрицал.

Самый суверенный рунет

В России прошли учения по работе так называемого "суверенного рунета", то есть возможности функционирования интернета в России автономно от мировой паутины, пишет "Новая Газета". Замглавы минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что учения прошли успешно.

В учениях участвовали различные министерства и ведомства, спецслужбы, операторы связи и Роскомнадзор.

Газета цитирует IT-специалиста, директора некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаила Климарева, который считает, что сама идея этих учений - это нонсенс как с точки зрения обороноспособности страны, так и с точки зрения их организации.

"Такие учения могут выглядеть только так: соберутся абсолютно некомпетентные люди, будут надувать щеки и обсуждать те вещи, в которых они не разбираются", - говорит он.

Закон о суверенном рунете вступил в силу первого ноября. Учения по его защите должны проходить не реже чем раз в год.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Челси"

Расизму нет места в футболе

Воскресный матч между "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси" был в очередной раз омрачен расистскими выходками против чернокожего игрока "Челси" со стороны болельщиков "Тоттенхэма".

Болельщики изображали обезьяньи жесты и кинули предмет на поле в знак недовольства поведением защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Подобному безобразию следует положить конец, пишет Daily Mail.

Объявлений в адрес болельщиков и извинений со стороны тренеров недостаточно, считает газета. Как футбольной ассоциации, так и самим клубам пора принимать жесткие меры - от пожизненного запрета посещать матчи болельщикам, замеченным в расистских выходках, до помощи полиции в деле выявления расистов на трибунах.

И если Премьер-лига не будет ничего делать, то ее команды следует наказать, и наказать серьезно, то есть финансово. После каждого подобного инцидента команды должны играть перед пустыми трибунами и без трансляции матча на телевидении.

Только так можно будет избавиться от этого порока, считает газета.

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Корпорация Boeing уволила своего руководителя Денниса Мюленбурга на фоне кризиса из-за двух катастроф самолетов серии 737 Мах, полеты которых были приостановлены.

16 декабря компания объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max.

Еще одним ударом по престижу Boeing стала неудача с космическим кораблем "Старлайнер", который не смог выполнить миссию по стыковке с Международной космической станцией.

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Пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года приговорили к смертной казни. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

Имена приговоренных, а также других фигурантов расследования официально не называются. Известно лишь, что в числе осужденных нет Сауда аль-Кахтани - советника наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана, которого СМИ называли организатором убийства.

На пресс-конференции в понедельник саудовские власти заявили, что убийство было непреднамеренным, что полностью противоречит их предыдущим заявлениям.

Международные правозащитные организации и объединения журналистов раскритиковали процесс и его результат. МИД Турции заявил, что решение суда Саудовской Аравии не соответствует ни ожиданиям Анкары, ни ожиданиям мирового сообщества.

Media playback is unsupported on your device "Я убью тебя": как родственник Кадырова угрожал жителям Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал показанный в конце октября в эфире телеканала "Грозный" сюжет, в котором видно, как бывший мэр столицы Чечни Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером. По словам Кадырова, экс-мэр "перестарался".

"Ислам Кадыров перестарался. После [медицинских] операций выходил на работу и срывался. Чтобы быстрее разоблачить аферистов, он применил эти методы, не скрывал, официально снимал", - сказал Кадыров.

После появления сюжета правоохранительные органы начали проверку в отношении Ислама Кадырова. Сам бывший мэр ранее назвал свое поведение "неадекватным и неподобающим" и объяснил его последствиями нескольких ДТП.

"Я его предупреждал, говорил: пройди лечение. Не послушался, пришлось уволить", - сказал журналистам Рамзан Кадыров.

Почитайте о деталях биографии Евгения Манюрова, жителя подмосковного Подольска, который открыл стрельбу у входа в приемную ФСБ России. Собрали для вас все версии в одном месте.

Media playback is unsupported on your device Протест 2011 года: что пошло не так?

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов