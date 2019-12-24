Рэпера Раджабова освободили от наказания за испугавшую полицейских бутылку

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Мещанский суд Москвы признал фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова виновным в угрозе насилия над полицейскими и присудил ему штраф. При этом суд освободил его от наказания, учитывая его нахождение в СИЗО. Все, что он сделал, - это бросил пластиковую бутылку в сторону полиции.

Обвинение накануне запросило для Раджабова три с половиной года колонии общего режима. А он в итоге был освобожден в зале суда, мера пресечения отменена - Раджабов содержался под стражей в СИЗО.

Буквально за несколько минут до этого другой московский суд вынес приговор другому фигуранту "дела 27 июля" - программист Сергей Суровцев получил два с половиной годам колонии общего режима.

Что решил суд

На суд пришли сестра, дядя, бабушка и еще несколько родственников подсудимого. Раджабов попытался помахать родным из стеклянного "аквариума". Но руки у него были скованы наручниками, поэтому он развернулся к зрителям спиной и, усмехаясь, шевелил ладонями в наручниках.

Судья Татьяна Бараковская начала оглашать приговор: "Раджабов, желая причинить страх и желая наступления общественной опасности, совершил бросок тяжеловесного предмета, а именно бутылки, с намерением, что она попадет в представителя власти".

Согласно выводам суда, показания потерпевших признаны достоверными и согласуются между собой.

Доводы защиты о том, что защитная экипировка и физподготовка сотрудников полиции исключала возможность вреда для здоровья, суд отверг, объяснив, что невзирая на экипировку, любые угрозы насилием являются незаконными.

При этом суд признал смягчающими обстоятельствами добровольное возмещение вреда полицейским. Судья заявила, что у Раджабова нашли эмоциональное расстройство личности.

В итоге судья Бараковская оштрафовала Раджабова на 100 тысяч рублей и тут же освободила его от уплаты штрафа, это зачет содержания под стражей, пояснил его адвокат Сергей Бадамшин.

В чем обвиняли Раджабова

Раджабова обвиняли в угрозе насилием к полицейским. По мнению обвинения, бутылка, которую он кинул в их сторону, испугала полицейских и создала у них чувство опасности.

"Что в ней было, не берусь утверждать, там могло быть все что угодно. Я испытал испуг, угрозу здоровью, тем более, что вокруг меня было сосредоточено много агрессивной толпы", - заявил накануне полицейский Александр Внуков.

Суду хватило всего одного заседания, чтобы выслушать полицейских и изучить дело Раджабова. Фигурантов "московского дела" вообще судят очень быстро.

Адвокаты на процессе объясняли, что на первых допросах другой полицейский Дмитрий Линник рассказывал, будто бутылка попала в него - потому, как считает защита, и появилось дело против Раджабова.

Затем в деле появился видеоролик, на котором видно, что бутылка ни в кого не попала. Тогда обвинение заговорило об угрозе насилием, а не попытке его совершения, но 318-я статья УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти у Раджабова все равно осталась.

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Несколько человек, которым вменялись аналогичные действия, вышли на свободу в сентябре. Тогда с четырех фигурантов сняли все обвинения, в том числе с Валерия Костенка, который, по версии следствия, дважды кидал в сторону полиции пустые пластиковые бутылки.

На суде Раджабов рассказал, что тоже ожидал освобождения, потому что делал почти то же самое - но его так и не выпустили из СИЗО. "Мы впервые создаем пугающую практику. Любой сотрудник полиции теперь будет говорить: я испугался", - говорил накануне в суде адвокат Бадамшин.

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Рэпер и прораб

Раджабову 21 год. Он вырос в Подмосковье, у него четверо братьев и сестер.

До ареста Раджабов работал прорабом, ремонтировал квартиры, надеясь когда-нибудь стать актером, а в свободное время сочиняя рэп.

Накануне в суде он зачитал рэп из стеклянного "аквариума" в качестве своего последнего слова: "Я выходил на митинг против беспредела. Настоящий беспредел - это "московское дело".