"Московское дело". Программисту Суровцеву дали 2,5 года колонии

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Тверской районный суд Москвы признал 30-летнего программиста Сергея Суровцева виновным в применении насилия к представителю власти на протестной акции 27 июля и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

Обвинение просило приговорить Суровцева к четырем годам колонии.

Суровцев обвинялся в том, что во время акции поднял секцию металлического ограждения и ударил ею по пальцам рук росгвардейца Александра Островерхова. Программист вину не признал.

Суровцев был задержан спустя четыре месяца после протестной акции, на которой он, как утверждает следствие, применил насилие к росгвардейцу. На расследование дела следователям понадобилось всего полтора дня.

Суд над Суровцевым

Потерпевший по делу росгвардеец Островерхов в суде говорил, что испытал физическую боль от действий Суровцева и не готов с ним примириться.

"Сергей [Суровцев] выскочил из толпы, схватил металлическое ограждение и хотел бросить барьер в сотрудников полиции и меня. Я выставил руки, он продолжил натиск и ударил меня по рукам", - рассказывал он.

Островерхов также заявил, что Суровцев "проявил активную агрессию и выкрикивал анархистские лозунги", а когда увидел, что его хотят задержать, показал "нецензурный жест".

Сам потерпевший, по собственному признанию, в ходе акции "тактично и вежливо обращался с гражданами".

Суровцев не давал подробных показаний по поводу обвинения на основании 51-й статьи Конституции, однако во вторник в суде заявил, что показания Островерхова не соответствуют тому, что реально происходило на акции.

"Я не считаю, что был нанесен удар, потому что Островерхов сам схватил ограду... Та сила, с которой он схватил ограду, не является чем-то большим, как если бы он играл в баскетбол или регби. Его заявление о том, что он почувствовал боль, является недостоверным, потому что они физически подготовлены. У меня, конечно же, никакого умысла быть не могло", - сказал Суровцев (цитата по "Медиазоне").

Во вторник в суде также допросили друзей и мать Суровцева. Друзья описывали его как неконфликтного и спокойного человека.

Людмила Суровцева рассказала, что сын хорошо учился, поступил в институт благодаря олимпиадам, стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Женщина также сообщила, что перечислила 15 тысяч рублей в фонд "Подари жизнь", чтобы "загладить ущерб, нанесенный обществу".

В это же время Мещанский суд Москвы вынес приговор еще одному фигуранту "московского дела" - Самариддину Раджабову. Ему назначили штраф, от которого полностью освободили за счет проведенного в СИЗО времени.