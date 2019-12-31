Ребенок проглотил батарейку. Что делать? Не терять ни секунды!

Image caption Софи проглотила батарейку, когда ей было два года. Она полностью восстановилась, но ее жизнь была под угрозой

Двухлетней Софи Скилл из британского города Шеффилда пришлось несколько дней провести в отделении интенсивной терапии после того, как она проглотила блестящую круглую батарейку размером с небольшую монетку.

Аккумуляторная кислота прожгла ей пищевод и легкое, причинив девочке мучительную боль. Ее жизнь оказалась в опасности.

По словам врачей, случай Софи не является чем-то из ряда вон выходящим: в Великобритании из-за проглоченных батареек в среднем ежегодно умирают два ребенка.

Напоминающие пуговицу (а ребенку - леденец) кнопочные элементы питания широко используются в гаджетах и игрушках, которые скоро в больших количествах окажутся под новогодними елками, завернутые в подарочную упаковку.

Их можно найти в игровых наушниках, фитнес браслетах, игрушечных роботах, автомобильных ключах и светящихся йо-йо. Встречаются они также в гирляндах, фонарях, пультах управления, поющих фигурках, музыкальных открытках и даже в рождественских свитерах.

Блестящий серебристый кнопочный элемент питания кажется малышу очень привлекательным. Но если ребенок проглотит батарейку, опасность не только в том, что ей можно подавиться. Батарейка может вызвать сильнейшие ожоги внутренних органов.

Клэр Скилл, мать Софи, надеется, что происшедшее с ее дочерью станет уроком для других родителей.

Серьезная травма

Клэр до сих пор непонятно, где Софи нашла эту злосчастную батарейку.

"Она нормально дышала, но очень громко кричала, просто навзрыд. Я никогда ничего подобного не слышала", - рассказывает Клэр.

Она немедленно отвезла Софи в больницу, и когда врачи выяснили, что было причиной ее боли, ее тут же отправили в операционную, чтобы извлечь батарейку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ребенок может принять кнопочный элемент питания за леденец

Хотя Клэр достаточно быстро обратилась за помощью, девочка все же получила серьезную травму.

"За два часа батарейка успела нанести серьезный вред. Ей сделали рентген, и выяснилось, что кнопочный элемент прожег ей пищевод и легкое. Пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказала она.

После операции девочка несколько дней провела в отделении интенсивной терапии и еще несколько недель в больничной палате.

Сейчас Софи шесть лет, она полностью восстановилась.

Химическая реакция

Слюна и другие жидкости, выделяемые организмом, вызывают химическую реакцию при контакте с батареей, которая выделяет едкие вещества, поэтому жизненно важно в таких случаях оказать немедленную медицинскую помощь и сделать это как можно быстрее.

Тут дорога каждая минута, говорят эксперты. Даже разряженная батарея может серьезно навредить ребенку.

Эксперт Королевского общества по предупреждению несчастных случаев Эшли Мартин дала несколько советов:

Убедитесь, что у игрушек и других устройств, в которых используются кнопочные элементы, есть запираемые или завинчивающиеся отсеки для батарей

Будьте осторожны с такими предметами как музыкальные поздравительные открытки, электрические свечи и пульты дистанционного управления, так как в них отсеки для батарей маленький ребенок может легко открыть

Убедитесь, что запасные батареи хранятся в недоступном для детей месте, а использованные батареи сразу же утилизируются

Главврач Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис сказал: "Совсем маленькие дети могут принять кнопочные элементы питания за конфеты. Мы хотим донести до родителей то, как смертельно опасны могут быть батареи".

"Самый простой способ защитить детей - хранить батареи в труднодоступном для них месте и проверять, чтобы используемые батареи были надежно заперты или плотно завинчены в своих отсеках", - говорит он.

Если вы подозреваете, что ребенок проглотил батарею, не теряйте время и немедленно обратитесь за медицинской помощью.