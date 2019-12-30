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Россия и Украина подписали соглашение о транзите и поставках газа. Это произошло буквально в последний момент - срок действующего соглашения истекает в конце 2019 года, и Европа рисковала остаться без газа из-за нового конфликта Москвы и Киева. Этого сценария удалось избежать.

Этому соглашению, о подписании которого в понедельник объявило министерство юстиции Украины, предшествовали несколько недель интенсивных переговоров. Стороны обвиняли друг друга в промедлении и задержках, которые могли привести к приостановке поставок газа и новому газовому кризису.

Переговоры о новом газовом контракте шли на фоне рассмотрения споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде. В конце прошлой недели "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитажа.

В выигрыше останутся все

Новые газовые договоренности выгодны всем сторонам, уверен вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, который участвовал в переговорах.

"Мы обеспечили непрерывный транзит российского газа через Украину на период до 15 лет", - написал Шефчович в статье на Euractiv с заголовком "На газовых переговорах ЕС, России и Украины побеждают все".

Кроме того, Украина остается стратегической транзитной страной, отметил Шефчович. Россия благодаря этому соглашению сможет диверсифицировать каналы поставок газа, а также завершить судебные споры с "Нафтогазом", добавил он.

Этого же мнения придерживаются и эксперты. Соглашение является разумным компромиссом, от него выигрывают обе стороны, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Правообладатель иллюстрации Alexander Baran/TASS Image caption В 2006 году Россия уже отключала подачу газа на Украину

"Газпром" покажет себя надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, тем более с учетом вероятной задержки с вводом газопровода "Северный поток-2", - сказал Суверов Би-би-си. Задержки связаны с введением США санкций против российских газопроводов и приостановкой строительства "Северного потока".

"Украина сможет сохранить газотранспортную систему в рабочем состоянии, показать себя надежным транзитером и получить бюджетные доходы", - добавляет Суверов.

Выплата 3 млрд долларов "Нафтогазу" не отразится на прибыли и дивидендах "Газпрома", потому что эти убытки уже были учтены в 2017 году, отмечает эксперт.

Агентство Moody's считает, что влияние украинских выплат на ликвидность "Газпрома" будет умеренным. Отказ сторон от взаимных претензий поможет "Газпрому" снять риски ареста имущества за рубежом, отмечает агентство в своем обзоре.

"Газпром" зарезервировал деньги на выплаты по решению арбитража заранее - так требуют финансовые регуляторы, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. Он также считает, что выгоды в новом соглашении есть для всех сторон.

"Выгода безусловно будет для Украины. В следующем году это почти 2 миллиарда долларов транзитной выручки при сохранении действующей ставки тарифа. В последующие четыре года - по миллиарду с небольшим в год. Украина сможет направить эти деньги на модернизацию своей ГТС, чтобы предложить более интересные условия для транзита газа уже в периоды после 2024 года", - говорит Капитонов.

По мнению эксперта, для "Газпрома" этот контракт важен тем, что концерну удается избежать очередной газовой войны.

"Европа будет спать спокойно, а значит политический ореол вокруг природного газа развеется, что позволит сохранить позиции газа как энергоносителя и в новой энергосистеме Европы, где значительная роль уготована возобновляемой энергетике", - говорит аналитик.

Успех "Нафтогаза" в Стокгольме

Газовые отношения России и Украины в очередной раз обострились после аннексии Крыма весной 2014 года. По данным на начало марта 2014 года, долг Украины за поставки в 2013 году составлял почти 2 млрд долларов, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В начале апреля "Газпром" отменил скидку, и стоимость газа для Украины выросла с 258 до 485 долларов за тысячу кубометров (одна из самых высоких в Европе на тот момент). Киев неоднократно заявлял, что не будет покупать газ по такой цене.

Правообладатель иллюстрации Maxim Nikitin/TASS Image caption "Нафтогаз" в 2019 году одержал победу в Стокгольмском арбитраже

В июне 2014 года - впервые после "газовой войны" 2009 года - Россия остановила поставки газа в Украину. "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж о взыскании с Киева долга за топливо в размере 4,45 млрд долларов.

"Нафтогаз" подал встречный иск о пересмотре контрактной цены и взыскании с "Газпрома" 6 млрд долларов переплаты за газ с 2010 года.

Также "Газпром" выставил Украине штраф в размере 18 млрд долларов за недобор газа в 2012-2013 годах по условию "бери или плати". Согласно этому условию, которое фигурирует во многих экспортных контрактах "Газпрома", покупатель обязан оплачивать определенные объемы газа, даже если не потребляет их.

Стороны продолжили подавать иски друг против в друга в Стокгольмский арбитраж. По итогам 2014 года сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" выросла до 23,8 млрд долларов, а сумма требований украинской компании к российской - до 16 млрд долларов, сообщал "Нафтогаз" в своем отчете.

"Нафтогаз" начал договариваться с европейскими странами о реверсных поставках газа.

С ноября 2015 года "Нафтогаз" прекратил покупать российский газ напрямую. В последующие месяцы Украина обеспечивала свои потребности за счет реверса.

В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Как сообщал "Нафтогаз," согласно этому решению Украина освобождалась от штрафа в размере 47 млрд долларов за недобор газа по условию "бери или плати".

После этого спор продолжался еще два года. В ноябре 2019 года стало известно, что "Газпрому" не удалось обжаловать решение арбитража от мая 2017 года. Тогда же сообщалось, что с учетом взаимных требований "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря прокомментировал спор "Нафтогаза" и "Газпрома": "Решение суда есть - это правда. И мы должны из этого исходить".

29 декабря представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что российский концерн перечислил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение денег.

Как развивался газовый конфликт между Москвой и Киевом

Первый газовый кризис В феврале 1993 года "Газпром" угрожал прекратить поставки газа на Украину из-за ее долгов. Украинская сторона в ответ угрожала приостановить транзит газа в Европу. В июне 1993 года стороны заключили соглашение о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах. В нем стороны обещали принять меры для бесперебойной работы газопроводов.

Первое газовое соглашение Соглашение заключено до 2005 года. Россия обязалась ежегодно поставлять Украине 50-70 миллиардов кубометров газа. В соглашении также определялся объем транзита газа через Украину в Европу. О цене и конкретных объемах поставок газа "Газпром" и "Укргазпром" должны договариваться отдельно.

ЕЭСУ и "газовая принцесса" В 1995 году корпорацию "Украинский бензин", созданную супругами Юлией и Александром Тимошенко, переименовали в "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). В этом же году Юлия Тимошенко стала президентом ЕЭСУ. Компания в последующие годы становится крупнейшим на Украине импортером газа.

Большой договор о дружбе без давления Большой украинско-российский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве предусматривал, что стороны будут строить свои отношения без применения силы, без экономических и других средств давления. Пройдет менее 10 лет, и в Киеве заговорят о "газовом давлении", "газовом оружии" и "газовой войне". Киев вышел из договора о дружбе в 2018 году.

Создание НАК "Нафтогаз" На Украине создается национальная акционерная компания "Нафтогаз". Компания занимается не только импортом и транзитом газа, но и добычей газа и нефти. Именно "Нафтогаз" стал участвовать в дальнейших переговорах с "Газпромом".

Алексей Миллер и новый газовый контракт В 2001 году новым руководителем "Газпрома" становится Алексей Миллер. В этом же году правительства двух стран заключили новое соглашение на транзит газа до 2013 года, а также договорились о реструктуризации долга Украины за поставки газа: "Газпром" получал облигации "Нафтогаза" со сроком погашения в 2004-2013 годах.

Выборы и скидки В 2004 году на Украине назначены президентские выборы. Россия ставила на победу Виктора Януковича, занимавшего в тот момент кресло премьер-министра страны. За несколько месяцев до выборов Россия дает скидку на газ для Украины, а также стороны создают совместный консорциум для управления газопроводами на территории Украины.

Первая новогодняя газовая война На выборах победил Виктор Ющенко. В этом году начинается новый острый газовый конфликт между двумя странами. "Нафтогаз" просит пересмотреть тарифы на транзит газа в Европу, а "Газпром" в конце года потребовал повысить цены на газ с 50 долларов до 230 долларов за тысячу кубометров. Украинская сторона отказалась. В 2005 году новый контракт не был согласован.

Россия отключает газ 1 января 2006 года Россия приостанавливает подачу газа на украинский рынок. Вскоре европейские страны начинают говорить о падении давления в газопроводах. 4 января 2006 года подписано новое соглашение. По этому договору компания-посредник "РосУкрЭнерго" обязалась поставлять Киеву по цене 95 долларов смесь из более дорогого российского и дешевого среднеазиатского газа.

Вторая новогодняя "газовая война" - перекрытие трубы В конце 2008 года Россия и Украина вновь не смогли подписать контракт на поставку газа. Россия настаивала на цене в 235 долларов, украинская сторона не соглашалась. 1 января Россия прекратила поставки газа Украине, 5 января сократила поставки газа в Европу, а 7 января полностью прекратила транзит через территорию Украины. От этого пострадали страны Восточной Европы.

Вторая новогодняя "газовая война" - чрезвычайные обстоятельства В начале января Украина обеспечивала потребителей за счет резервов газа из хранилищ. Всю первую половину января стороны вели переговоры. 19 января Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, и украинский премьер Юлия Тимошенко провели встречу, после чего "Газпром" и "Нафтогаз" подписали новые соглашения.

Соглашения Тимошенко-Путина Соглашения ликвидируют посредника "РосУкрЭнерго" и предусматривают прямые поставки от "Газпрома" к "Нафтогазу". Цена на российский газ определяется в зависимости от цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. В договоре есть условие "бери или плати". Срок действия контракта - до конца 2019 года.

Харьковские соглашения - газ в обмен на флот Президентом Украины стал Виктор Янукович. Вместе с президентом России Дмитрием Медведевым в Харькове они подписали газовое соглашение. По этому договору Украина получила газовую скидку в 100 долларов на тысячу кубометров в обмен на продление базирования российского флота в Севастополе с 2017 до 2042 года. Во время ратификации соглашения в Раде дрались и зажигали дымовые шашки.

"Газовое дело" Юлии Тимошенко Экс-премьера и лидера оппозиции Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за подписание газовых контрактов 2009 года. Тимошенко называла обвинение и решение суда политическим преследованием. После бегства из Украины президента Януковича в феврале 2014 Рада приняла постановление об освобождении Тимошенко. Впоследствии Верховный суд закрыл "газовое дело" Тимошенко.

Обходные пути "Газпром" запустил первую нитку "Северного потока" - газопровода, доставляющего российский газ в Европу через Балтийское море. Впоследствии появятся дополнительные маршруты в обход Украины - вторая ветка "Северного потока" и "Турецкий поток".

Газ по 500 После аннексии Крыма Россия отменяет 100-долларовую скидку за флот. "Халява закончилась", - заявил российский премьер Медведев. Цена на газ для Украины выросла с 268 долларов до 485 долларов за тысячу кубометров. Киев отказался платить такую цену. В июне Россия прекратила поставки газа на Украину и ввела предоплату.

Все в суд После прекращения поставок "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с Киева долга - 4,5 млрд долларов. "Нафтогаз" подал встречный иск, в котором потребовал установить справедливую и рыночную цену на газ, который "Газпром" поставляет Украине, и выплатить компенсацию в 6 млрд долларов за нерыночные, по мнению Киева, условия контракта.

"Зимний пакет" и реверс Осенью 2014 года Киев и Москва при посредничестве Брюсселя договорились о временном возобновлении поставок в рамках так называемого "зимнего пакета" до весны следующего года. Подобный пакет согласовали и на зиму 2015-2016 гг. Однако в связи с запуском реверсных поставок из Европы в ноябре 2015 года Украина вообще отказалась от прямого импорта российского газа.

Победа в Стокгольме После зачета встречных требований в Стокгольмском арбитраже получилось, что "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. В случае проигрыша в Стокгольме потери "Нафтогаза", по подсчетам самой компании, могли бы составить почти 100 млрд долларов. С марта 2018 "Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" отсуженные в арбитраже средства.

Движение по кругу С начала года "Нафтогаз" и "Газпром" пытаются договориться о том, что будет происходить после завершения действующего соглашения в конце 2019 года. Украина настаивает на новом длительном контракте по транзиту по европейским правилам. Россия - на "обнулении" судебных требований к ней, восстановлении прямого импорта российского газа Украиной и значительно меньшем сроке транзитного соглашения.

ФОТО: 1-2,4, 11, 13, 15-17 - Getty; 6-10, 12, 14, 18 - AFP; 3, 5, 19 - UNIAN, 20 - facebook.com/yuriy.vitrenko.

Иллюстрации: Олеся Волкова. Разработка: Ольга Космылина.

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