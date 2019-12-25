Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия. Возглавил список Dr. Dre
Американский рэпер и продюсер Андре Янг (сценический псевдоним - Dr. Dre) стал самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Он заработал 950 миллионов долларов.
Вторую строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с доходом $825 млн, третью - певица Бейонсе ($685 млн). Свифт стала самым богатым музыкантом 2019 года, заработав $185 млн, а также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.
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Полный список выглядит так:
|Место
|Исполнитель/группа
|Доход ($ млн)
|1
|Dr. Dre
|950
|2
|Тейлор Свифт
|825
|3
|Бейонсе
|685
|4
|U2
|675
|5
|Diddy
|605
|6
|Элтон Джон
|565
|7
|Jay-Z
|560
|8
|Пол Маккартни
|535
|9
|Кэти Перри
|530
|10
|Леди Гага
|500
Forbes отмечает, что Dr. Dre не выпускал альбомов с 2015 года (а до этого выпустил всего три пластинки) и не ездил в турне с начала века, но все равно обогнал остальных звезд - в основном, благодаря 20-процентной доле в компании Beats, производящей наушники.
Янг также известен как успешный музыкальный продюсер - он является обладателем шести статуэток "Грэмми" и спродюсировал десятки альбомов таких исполнителей как Тупак, Эминем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрик Ламар и других.
В последние годы Янг неоднократно занимал первые строчки рейтингов Forbes. В 2014 году он продал основанную им компанию Beat Electronics, производящую наушники и прочую музыкальную технику, компании Apple.
По условиям соглашения, Янг получил не менее 620 млн долларов из 3 млрд общей суммы сделки.