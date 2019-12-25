Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия. Возглавил список Dr. Dre

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Американский рэпер и продюсер Андре Янг (сценический псевдоним - Dr. Dre) стал самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Он заработал 950 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с доходом $825 млн, третью - певица Бейонсе ($685 млн). Свифт стала самым богатым музыкантом 2019 года, заработав $185 млн, а также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

Полный список выглядит так:

Место Исполнитель/группа Доход ($ млн) 1 Dr. Dre 950 2 Тейлор Свифт 825 3 Бейонсе 685 4 U2 675 5 Diddy 605 6 Элтон Джон 565 7 Jay-Z 560 8 Пол Маккартни 535 9 Кэти Перри 530 10 Леди Гага 500

Forbes отмечает, что Dr. Dre не выпускал альбомов с 2015 года (а до этого выпустил всего три пластинки) и не ездил в турне с начала века, но все равно обогнал остальных звезд - в основном, благодаря 20-процентной доле в компании Beats, производящей наушники.

Янг также известен как успешный музыкальный продюсер - он является обладателем шести статуэток "Грэмми" и спродюсировал десятки альбомов таких исполнителей как Тупак, Эминем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрик Ламар и других.

Правообладатель иллюстрации Michael Ochs Archives Image caption Снуп Дог и Dr. Dre на вручении музыкальной премии в Нью-Йорке, 1995 год

В последние годы Янг неоднократно занимал первые строчки рейтингов Forbes. В 2014 году он продал основанную им компанию Beat Electronics, производящую наушники и прочую музыкальную технику, компании Apple.

По условиям соглашения, Янг получил не менее 620 млн долларов из 3 млрд общей суммы сделки.