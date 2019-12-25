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Рождественские службы

Католики, протестанты и большинство православных церквей мира в среду празднуют один из главных христианских праздников - Рождество Христово.

Папа римский Франциск накануне праздника обратился к верющим с традиционной рождественской мессой, а в базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла торжественная служба.

На ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих. В своем обращении Франциск подчеркнул, что бог любит всех, даже худших из людей.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - сказал понтифик.

В этом году в парижском сободе Нотр-Дам впервые за 200 лет не было рождественской мессы - все из-за мощного пожара, разрушившего крышу и шпиль собора, с сожалением отмечают французские СМИ.

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Путь Санты

По сложившейся еще в середине прошлого века традиции Объединенное командование ПВО североамериканского континента (NORAD) следит за передвижениями Санта Клауса, который развозит на своих волшебных санях подарки по всему миру.

Сообщалось, что первой страной, над которой пролетел Санта Клаус, стала Россия. Он побывал на Чукотке и на Камчатке, а затем отправился в Японию, Китай, Монголию, Вьетнам и на Филиппины.

Ранее американские власти сообщили, что предоставили Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество.

В министерстве сельского хозяйства США (USDA) подчеркнули, что все олени (всего их у Санты девять) прошли ветеринарный контроль.

Кто где отмечает?

Британская королевская семья отправилась отмечать Рождество в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил отметить праздник со своей подругой на Карибах.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией отправился в резиденцию в Палм-Бич.

Накануне он провел телемост с военнослужащими США и признался, что еще не выбрал подарок для жены.

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени", - сказал Трамп, отвечая на вопросы американских солдат.

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Необычный подарок

Тем временем жители американского штата Колорадо получили на Рождество необычный подарок - в Колорадо-Спрингс задержали мужчину с белой бородой, который ограбил банк, после чего подбрасывал украденные деньги в воздух и желал прохожим счастливого Рождества.

Очевидцы происшествия рассказали, что некоторые прохожие подобрали деньги и занесли обратно в банк, а грабитель пошел в ближайшее кафе, сел и стал ждать приезда полиции.

Пропустить Twitter пост , автор: @CSPDPIO On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 24 декабря 2019 г.

В полицейском докладе говорится, что 65-летний Дэвид Уэйн Оливер был арестован и предстанет перед судом в четверг.

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К четырем партиям, неизменно представленным в Госдуме начиная с 2003 года, по итогам следующих выборов может добавиться пятая - "Коммунисты России". Это следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомилась газета "Ведомости".

Согласно декабрьскому опросу, "в ближайшее воскресенье" за "Единую Россию" были бы готовы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ - 9%, за ЛДПР - 8%, а за "Коммунистов России" и "Справедливую Россию" - по 3%.

Однако если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то две последние партии тоже преодолевают пятипроцентный барьер, наряду с ЕР, КПРФ и ЛДПР.

"На мой взгляд, у "Коммунистов России" пока нет реального шанса пройти в Госдуму. Тем более что респонденты могут путать их с КПРФ, это может быть такая ситуативная поддержка. Скорее у них есть шансы на региональных, а не федеральных выборах, где подобной партии могут добавиться протестные голоса", - приводит газета слова директора "Левада-центра" Льва Гудкова.

"Коммунисты России" не согласны с такой оценкой. Они считают, что у них огромный потенциал для роста, и партия ставит себе цель пройти в парламент по итогам следующих выборов.

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Американский рэпер и продюсер Андре Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre, стал самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes, заработав 950 миллионов долларов. Большую часть этой суммы ему принесла сделка с Apple, которой он продал свою компанию по производству наушников Beat Electronics за 3 млрд долларов, получив на свой собственный счет $620 млн.

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В Нью-Йорке скончался бывший одессит Марат Яковлевич Балагула, отбывший три срока за аферу с дебитными картами и уклонение от налогов на бензин и имевший репутацию "крестного отца русской мафии". Журналист Владимир Козловский рассказывает о нем подробнее.

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Дайджест подготовили Анастасия Успенская и Олег Михайлов