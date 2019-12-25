Уильям и Кейт показали новое фото юных британских принцев

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Герцог и герцогиня Кембриджские обнародовали новое семейное фото к Рождеству. Его автор - герцогиня Кембриджская.

На фото принц Уильям целует своего младшего сына принца Луи, рядом - принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Фотография была опубликована в соцсетях с подписью "Счастливого Рождества". Ее сделала в этом году в Норфолке герцогиня Кембриджская Кейт.

Кенсингтонский дворец часто публикует фото, сделанные Кейт, в честь знаковых событий в жизнии ее детей - маленьких принцев или по случаю их дней рождения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская - внимательный фотограф, ее часто можно увидеть с фотоаппаратом в руках

Герцогиня заложила эту традицию в 2015 году, когда сделала серию первых официальных портретов принцессы Шарлотты. Портреты принцев ее авторства неоднократно хвалили, а в этом году герцогиня стала новым покровителем Королевского фотографического общества.