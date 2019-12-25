Навальный: адвокаты Шаведдинова подали заявление о похищении человека

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Адвокаты сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова подали в суд несколько заявлений, в том числе о похищении человека, сообщил в своем блоге глава ФБК Алексей Навальный.

В понедельник к Шаведдинову домой в Москве приехали полицейские, провели обыск и увезли его в неизвестном направлении. Позднее в телеграм-каналах появились видеоролики с Шаведдиновым, из которых следует, что его под конвоем с вещами увезли в какой-то заснеженный регион России.

Во вторник стало известно, что Шаведдинов находится в воинской части на архипелаге Новая Земля, куда его доставили для прохождения срочной службы. В ФБК назвали исчезновение своего соратника похищением.

Всего, по информации Навального, подготовлено семь заявлений: о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи, о незаконных действиях московского военкомата, о превышении полномочий, о признании обыска у Шаведдинова незаконным и о приостановлении исполнения решения военкомата о его призыве.

Кроме того, защитники Шаведдинова подготовили иск к компании Yota "за незаконное приостановление действия услуг связи во время обыска" у оппозиционера.

Как утверждает Навальный, его сотрудник находится в части взаперти под постоянным присмотром, а сами военные не понимают, что с ним делать. По информации главы ФБК, в части, куда доставили Шаведдинова, не принимают присягу, а на Новую Землю срочники попадают только после присяги и учебки.

Признан годным к службе

23 декабря - то есть в день исчезновения Шаведдинова - Мосгорсуд отклонил его апелляцию на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгорсуда.

Во вторник вечером ТАСС опубликовал заявление заместителя военного комиссара Москвы Максима Локтева. Поскольку Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, "действие решения призывной комиссии было возобновлено", сообщил он.

Шаведдинов "в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву", это место "определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности", говорится в заявлении.

Алексей Навальный утверждал, что принудительная доставка на призывной пункт незаконна, так как Шаведдинов оспорил решение призывной комиссии, и пока жалоба рассматривается в суде, призыв должен был быть приостановлен.

Новая Земля - группа островов в Северном Ледовитом океане, административно относится к Архангельской области. Это режимная территория, куда невозможно приехать без специального разрешения властей. Регион отличается суровым арктическим климатом, зимой морозы могут достигать 40 градусов.