Правообладатель иллюстрации Steve Parsons/PA Media Image caption Рождественское обращение было записано в зеленой гостиной Виндзорского дворца

В рождественском обращении королева Британии Елизавета II вспомнила непростой год для страны и короны, а также призвала страну к преодолению разногласий.

В уходящем году британцы ожесточенно спорили о брексите и выбирали новое правительство, а королевскую семью сотрясали скандалы.

Путь не всегда бывает простым, но маленькие шаги могут исцелить раны, сказала королева.

Пример Христа и высадка в Нормандии

В рождественской речи королева вспомнила о жизни Иисуса Христа и важности примирения.

"Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубокие противоречия и привести к гармонии и пониманию", - сказала Елизавета II.

"Разумеется, путь не всегда бывает гладким, и порой этот год казался довольно неровным, но небольшие шаги могут все изменить".

Королева не уточнила, о чем идет речь. Британский монарх - глава государства, и публично королева не комментирует политику.

В Британии 2019 год стал периодом ожесточенных дискуссий о брексите, отставки премьер-министра Терезы Мэй и досрочных выборов.

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Непростым был год и для королевской семьи - супруг Елизаветы II болел, ее средний сын оказался в центре общественной критики, а внук судился с таблоидами.

Елизавета отдельно отметила 75-ю годовщину высадки в Нормандии, которая прошла в июне в Портсмуте.

Мероприятие посетили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

"Оставляя в стороне былые разногласия и вместе идя вперед, мы отдаем дань свободе и демократии, однажды добытой для нас дорогой ценой", - сказала Елизавета II.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Встреча в честь 75-летия высадки в Нормандии

Обращение было записано Би-би-си в зеленой гостиной Виндзорского замка.

На королеве было синее платье и сапфировая брошь принца Альберта, подаренная королеве Виктории ее будущим супругом накануне свадьбы в 1840 году.

На столе у королевы - фотографии ее семьи: отца, короля Георга VI, мужа, принца Филиппа, а также принца Чарльза с женой и герцога и герцогини Кембриджских с их тремя детьми.

Сложный год для королевской семьи

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Принц Эндрю с Джеффри Эпштейном

В январе принц Филипп, герцог Эдинбургский, попал в автомобильную аварию. Он вел свой Land Rover не будучи пристегнутым ремнем безопасности.

Принц извинился и добровольно отказался от водительских прав.

А в октябре герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган, обвинили таблоиды в развернутой против них пропаганде и подали иск против британской газеты Mail on Sunday.

Гарри даже вспоминал свою мать принцессу Диану, погибшую, когда ее преследовали папарации.

Правообладатель иллюстрации Dominic Lipinski/PA Media Image caption Герцог и герцогия Сассекские

Осенью международный скандал разразился вокруг связей среднего сына королевы, принца Эндрю, с американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Американка Вирджиния Джуффре заявляет, что Эпштейн привозил ее в Лондон для секса с принцем Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Эндрю категорически отрицает, что у него была интимная связь с Джуффре.

Принц рассказал свою версию событий в интервью Би-би-си, однако это сыграло против него и вызвало волну общественной критики.

В результате он сложил с себя все общественные обязанности, а его благотворительная инициатива лишилась главных спонсоров.