Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

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Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни в больнице в Москве.

О смерти народной артистки СССР сообщили в театре "Современник", художественным руководителем которого она была.

"Галина Борисовна скончалась", - сказали в театре. Информация о прощании будет позднее.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет. Ее творческая жизнь прошла в театре "Современник", который она в 1956 году основала вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым. Они были выпускниками школы-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.

С 1972 года Волчек была главным режиссером "Современника", с 1989 года - художественным руководителем. Режиссер поставил более 30 спектаклей.

24 декабря в "Современнике" сообщили, что артистка госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Ее состояние оценивалось как стабильное, говорили в театре. Позже появились сообщения, что ее состояние резко ухудшилось.

Волчек родилась в 1933 году в Москве. Ее отец Бер Волчек был известным кинооператором - оператором-постановщиком фильма "Ленин в Октябре", мать Вера Маймина была сценаристом.