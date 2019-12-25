Рождество по-королевски: Шарлотта и Джордж в центре внимания, Эндрю в тени, а Гарри в Канаде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своем телеобращении королева назвала год непростым

Британская королева Елизавета II и ее семья традиционно посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем, где располагается королевское поместье. Впервые в торжествах приняли участие дети принца Уильяма - принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Супруг королевы принц Филипп, которого накануне выписали из больницы, в церковь не пришел.

Сын королевы принц Эндрю, оказавшийся в ноябре в центре скандала, посетил раннюю рождественскую службу, но не появился перед публикой и представителями СМИ.

Image caption Когда члены королевской семьи покидали церковь, среди них не было принца Эндрю

Трансляцию церковной службы, начавшейся в 11 утра, смогли посмотреть сотни людей, которые пришли к церкви, чтобы поприветствовать королеву и членов ее семьи. Некоторые из них ждали появления монарха с раннего утра.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принцесса Шарлотта впервые посетила рождественскую службу в Сандрингеме

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Собравшиеся хотели увидеть детей принца Уильяма

Люди принесли цветы и подарки для четырехлетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Джорджа, которые покидали службу за руку со своими родителями - герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Было много пересудов о том, стоит ли ждать появления принца Эндрю на традиционных торжествах в кругу семьи в свете скандала вокруг его связей с опозоренным американским миллиардером Джеффри Эпштейном, в результате которого принц был вынужден сложить с себя все общественные обязанности.

Он прибыл со своим братом принцем Чарльзом и в отличие от остальных членов семьи зашел в церковь не с главного входа. Он присутствовал лишь на ранней службе, которая началась в 9 утра. Его дочери принцесса Беатриса и принцесса Евгения посетили основное богослужение.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принц Филипп не сопровождал королеву в церковь

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принц Эндрю приехал на более раннюю службу с братом, принцем Чарльзом

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Николас Уитчелл рассказал, что отсутствие принца Эндрю на основном богослужении было заметно.

"Если бы он присутствовал на основной службе, все СМИ только об этом бы и писали. В настоящий момент он создает неловкость для королевской семьи", - сказал Уитчелл.

Правообладатель иллюстрации PA Media

В вышедшем после службы рождественском обращении королева назвала год крайне непростым для страны и короны и призвала к преодолению разногласий.

Media playback is unsupported on your device "Маленькие шаги могут привести к огромным результатам": рождественская речь Елизаветы II

Накануне Рождества в Сандрингем приехал принц Филипп, которого выписали из больницы, где он находился с пятницы.

98-летний супруг королевы отошел от участия в публичных мероприятиях в 2017 году.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Младший сын королевы принц Эдвард с дочерью - леди Луизой Виндзор

Принц Гарри и его супруга Меган в этом году не посетили церковную службу в Сандрингеме, потому что супружеская чета решила некоторое время отдохнуть от церемониальных обязанностей и отправилась в Канаду со своим семимесячным сыном Арчи, отправив остальным членам семьи официальную рождественскую открытку.

Семейное фото к Рождеству также обнародовали герцог и герцогиня Кембриджские.