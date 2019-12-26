Последнее солнечное затмение 2019 года. Кольцо огня в небе. Фотографии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Огненное кольцо" в небе в индийском городе Диндигул

Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России.

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление, в том числе на Шри Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии.

Частичное затмение наблюдалось и в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.

При кольцевом затмении Луна закрывает собой центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Вот как выглядело затмение в Мьянме

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лучше смотреть на солнечное затмение сквозь специальные очки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Те, у кого не было специальных очков, смотрели на солнце через рентгеновский снимок

Солнечные затмения обычно происходят два раза в году.

Предыдущее солнечное затмение произошло 2 июля, и было видно лишь в странах Южной Америки.

Следующее затмение произойдет 14 декабря 2020 года, и будет видно на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Огненное кольцо" на Филиппинах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Затмение в Китае

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время затмения многие индуисты в Индии молились

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Огненное кольцо"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На солнце смотрели и в пакистанском Пешаваре

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так это выглядело в Кувейте