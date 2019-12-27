В Испании расследуют смерть мужчины и двух детей. Они утонули в бассейне отеля

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Пастор Габриэль Дайя и его дочь Камфорт погибли на курорте Коста-дель-Соль в день накануне Рождества

Стали известны подробности трагического инцидента, произошедшего в рождественский сочельник на испанском курорте Коста-дель-Соль, где в одном из бассейнов гостиничного комплекса Club La Costa World утонули 16-летний юноша, 9-летняя девочка и их отец.

Семья 52-летнего пастора Габриэля Дайи из Великобритании проводила в Испании рождественские каникулы.

Мать детей в момент трагедии находилась в номере с младшей девочкой.

В заявлении британского Хоум-офиса говорится, что министерство оказывает поддержку вдове и членам семьи.

Что произошло

Испанская полиция расследует версию о том, что у девятилетней Камфорт в бассейне неожиданно возникли проблемы, и старший брат с отцом пытались ее спасти.

Высказываются предположения, что в бассейне включился насос. Полиция также заявляет, что водолазы нашли в трубе насоса плавательную шапочку девочки. Однако следователи говорят, что никаких неисправностей в бассейне не обнаружили.

Оказавшийся на месте трагедии испанский журналист Фернандо Торрес рассказал Би-би-си, что работники курорта услышали крики, вытащили людей из воды и по инструкции провели элементарную сердечно-легочную реанимацию, но не смогли помочь пострадавшим.

"Затем приехали врачи скорой помощи, на протяжении получаса пытались что-то сделать, но не смогли вернуть их к жизни", - говорит Торрес.

Представитель Гражданской гвардии Испании в комментарии Би-би-си сказал, что размер бассейна, в котором произошла трагедия, не предполагал наличие дежурного спасателя.

Что известно о погибшей семье

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Габриэль Дайя был пастором двух церквей на юго-востоке Лондона

Габриэль Дайя и его девятилетняя дочь Камфорт были гражданами Великобритании, его 16-летний сын Прейз-Эммануэль Дайя - подданным США.

Пастор Дайя возглавлял два прихода в Лондоне, принадлежащих религиозной общине Open Heavens, возникшей некоторое время назад в Нигерии.

Его супруга Олубумни Дайя также служит в одном из приходов заместителем пастора.

Священники и прихожане церкви говорят, что это была глубоко верующая и дружелюбная семья, всегда готовая помочь пастве и соседям.

"До сих пор не могу поверить в то, что произошло, это шок. Они такие милые люди, поэтому для всех это настоящий удар. Мы всегда с большой симпатией относились друг к другу", - говорит соседка семьи Дайя Лара Акинс.

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Image caption Комплекс Club La Costa World насчитывает несколько бассейнов разного размера и глубины

Владельцы курорта назвали произошедшее трагической случайностью. В официальном заявлении Club La Costa World говорится, что персонал продолжает плотно сотрудничать со следствием.

"Разумеется, мы продолжим оказывать любую помощь и с максимальной прозрачностью реагировать на любой запрос властей. Мы также делаем все возможное, что поддержать семью погибших и обеспечить безопасность наших гостей", - говорится в документе.

По словам местного журналиста Джерарда Коузенса, бассейн снова открыт для отдыхающих с согласия полиции.