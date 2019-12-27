В Казахстане пассажирский самолет разбился после взлета. Есть жертвы

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В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли по меньшей мере девять человек, не менее 20 человек пострадали. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщают медики.

По информации казахстанских властей, авария произошла при взлете из аэропорта Алма-Аты: самолет Fokker, выполнявший рейс в столицу страны Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и рухнул в районе жилых домов.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

В настоящий момент службы спасения эвакуируют выживших. Сообщается, что возгорания самолета не произошло, однако корреспондент агентства Рейтер, находящийся в аэропорту, передает, что над местом крушения стоит плотный дым.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

В парке авиакомпании Bek Air - самолеты Fokker 100 производства Нидерландов. Власти Казахстана сообщили, что полеты лайнеров этого типа приостановлены.

Fokker 100 вмещает до 107 пассажиров, он построен на базе самолета Fokker F28. Первый полёт Fokker 100 состоялся 30 ноября 1986 года.

Всего было произведено 283 воздушных судна этой модели. Производитель самолета обанкротился еще в 1996 году.

Самолеты этого типа экслуатируют многие крупные авиакомпании - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss и другие.