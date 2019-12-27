Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу беженцев из Идлиба
Наступление сирийских войск при поддержке российских военных вынудило более 235 тыс. мирных жителей бежать из сирийской провинции Идлиб.
Исход беженцев случился в период 12 по 25 декабря, когда боевые действия в регионе резко активизировались.
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Провинция Идлиб на северо-западе Сирии остается последним крупным регионом, который удерживают силы, оппозиционные режиму Башара Асада.
Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных ведут обстрелы Идлиба с конца ноября.
Агентство Рейтер цитирует одного из беженцев, сирийца Абу аль-Маджида Нассера, бежавшего с семьей из Тель-Манаса после артобстрелов города.
Как он заявил корреспонденту агентства, российский президент Путин "хочет убить всех сирийцев, находящихся в оппозиции режиму".
В четверг президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить насилие в Идлибе.
"Россия, Сирия и Иран убивают или же готовятся убить тысячи безвинных жителей провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прикладывает большие усилия к тому, чтобы остановить эту бойню", - написал Трамп в "Твиттере".
Москва и Дамаск отвергают обвинения в обстрелах гражданского населения и утверждают, что они сражаются с экстремистами.
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) подтверждает, что активизация военных действий на земле и ударов с воздуха в середине декабря привела к массовому бегству гражданского населения из этого района.
Десятки тысяч семей, многие из которых за время гражданской войны уже не раз меняли место жительства, на легковых машинах и грузовиках двинулись на север.
Как говорится в отчете OCHA, наступление правительственных сил привело к тому, что город Маарат-аль-Нуман и прилегающая к нему территория на юге Идлиба практически опустели.
Большинство перемещенных лиц направилось в города и лагеря беженцев в северной части Идлиба и соседней провинции Алеппо.
Многие из беженцев остро нуждаются в гуманитарной помощи, им необходимо жилье, продовольствие, медикаменты, а также другая помощь в связи с наступлением зимы, отмечает ООН.
Исход беженцев затрудняется нехваткой автомобильного топлива и тем, что некоторые водители отказываются ехать, опасаясь обстрелов.
Тысячи семей также боятся переезда, опасаясь ударов с воздуха и обстрелов в дороге, говорится в документах ООН.
В августе наступление на Идлиб было приостановлено после того, как при посредничестве России, оказывающей поддержку правительству Асада, и Турции, помогающей сирийской оппозиции, было установлено перемирие.
Однако боевые действия с тех пор периодически возобновлялись, поскольку президент Асад, которому Россия помогла добиться перелома в ходе гражданской войны, продолжающейся уже 8 лет, хочет окончательно победить повстанцев и джихадистов.
В сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) подтвердило гибель более чем тысячи мирных жителей на северо-западе Сирии в результате продолжавшихся с апреля боевых действий между силами оппозиции и режима.