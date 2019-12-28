Взрыв автомобиля в Сомали: по меньшей мере 60 погибших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Десятки людей погибли в результате взрыва автомобиля в центре Могадишо

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в центре столицы Сомали Могадишо на оживленном перекрестке.

"Пока мы вынесли 61 мертвого человека", - сказал агентству Рейтер представитель службы скорой помощи.

Член парламента Сомали Мохамед Абдиризак ранее сообщил в своем твиттере о 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителя и четырех иностранцев, однако эта информация пока не подтверждена другими источниками.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако самой активной террористической организацией в Сомали является группировка "Аш-Шабаб". Эта исламистская группировка, тесно связанная с "Аль-Каидой", была вытеснена из столицы в 2011 году, но все еще контролирует некоторые регионы страны.

"Все, что я мог видеть, - разбросанные трупы... и некоторые из них сгорели до неузнаваемости", - рассказал один из очевидцев взрыва.

Ранее в этом месяце пять человек погибли в результате нападения "Аш-Шабаб" на отель в Могадишо, популярный среди политиков, дипломатов и высокопоставленных военных.