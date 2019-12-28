Осужденного в Южной Осетии грузинского врача отпустили на свободу

Осужденный в Южной Осетии грузинский врач-ортопед Важа Гаприндашвили отпущен на свободу из тюрьмы в Цхинвали.

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности (СГБ), Гаприндашвили чувствует себя хорошо и уже находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По сообщению местных СМИ, президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о помиловании грузинского врача.

9 ноября 2019 года Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками у разделительной линии в Ахалгорском районе, куда он отправился, по сообщению его родственников, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту.

Гаприндашвили было предъявлено обвинение в "нарушении границы" по статье 322 УК России, который применяется в Южной Осетии, а его действия были названы "хорошо подготовленными и спланированными".

20 декабря он был осужден на 1 год и девять месяцев тюремного заключения, что вызвало возмущение со стороны грузинских властей, протестные акции в Грузии и кампанию за освобождение врача в соцсетях с лозунгом Freedom for Doctor Vazha ("Свободу доктору Важе").

Большинство стран мира, не признают границу между Южной Осетией и Грузией. Гаприндашвили, задержанный российскими пограничниками, также не признавал существования этой границы и своей вины.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии после августовской войны 2008 года.