Пять человек погибли при крушении самолета, упавшего в воскресенье утром рядом с супермаркетом Walmart в городе Лафайет, штат Луизиана.

По сообщениям местной прессы, травмы получили трое прохожих, они доставлены в больницу.

По некоторым сообщениям, в самолете было шесть человек, один из них выжил. Как сообщает Си-эн-эн, он также доставлен в больницу.

В соцсетях появилось видео упавшего самолета.

Самолет упал около 9 часов утра по местному времени вскоре после взлета. Как сообщают метеорологи, с утра в районе стоял густой туман, видимость была 0,4 км.

При падении самолета взрывной волной выбило стекла в соседнем офисе, из универсама Walmart были эвакуированы покупатели и сотрудники, сообщил канал KATC News.

Местный житель Кевин Джексон рассказал журналистам канала: "Я стоял на улице совсем рядом перед крушением. Я заметил низко летящий самолет, который адски дымился. Даже мой трейлер зашатался".

"Я понял, что что-то не так. Зашел в дом и услышал громкий взрыв", - сказал Кевин Джексон.