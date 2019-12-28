"Лихорадочно трогала грудь". Сотрудницы Диснейленда жалуются на посетителей

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Аниматоры, изображающие Микки Мауса, Минни Маус и Дональда Дака в крупнейшем в мире Диснейленде в американском штате Флорида, подали заявления в полицию. Все трое жалуются на неподобающее поведение посетителей, пытавшихся их потрогать.

В двух заявлениях, поданных актрисами, изображающими Минни и Дональда, утверждается, что они подверглись домогательствам. В третьем, поданном женщиной, изображавшей Микки, говорится о легкой травме, причиненной клиентом.

Приставучие клиенты

Все три инцидента произошли в начале декабря.

3 декабря 60-летняя женщина попросила у девушки, изображавшей Дональда в парке "Звериное королевство", разрешения поцеловать ее маску.

Аниматор согласилась, но внезапно старушка притянула девушку к себе и начала трогать ее грудь, говорится в отчете полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Случай с Дональдом произошел в ресторане "Звериного королевства". Этот парк открылся в Диснейленде в 1998 году

Девушка попыталась отстраниться, но пожилая женщина вела себя все настойчивее. Она засунула руки под костюм и начала "лихорадочно трогать грудь и лифчик" изображавшей Дональда Дака девушки.

Инцидент разрешился, когда в ресторан вызвали полицию. Аниматор решила не подавать судебный иск, сказав полицейским, что женщина "кажется, страдает деменцией".

На следующий день жертвой посетителя парка стала 36-летняя женщина, изображавшая Минни Маус.

В ее заявлении говорится, что 61-летний посетитель парка из Миннесоты три раза сжал ее грудь, когда она позировала для фото вместе с ним и его женой.

Мужчину узнали по фотографии, а пятого декабря на него поступила еще одна жалоба от сотрудника парка. После этого нарушителю порядка запретили посещать Диснейленд. Аниматор не стала подавать в суд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Случай с Минни произошел в "Волшебном королевстве", самой старой части Диснейленда во Флориде

Третий случай не носил сексуального характера. 4 декабря к 36-летней аниматорше, изображавшей Микки Мауса, подошла семья из нескольких человек с двухлетним ребенком, которого огромная мышь явно пугала.

Бабушка ребенка попыталась показать, что Микки Маус не причинит ему вреда, и погладила аниматора по голове пять раз, говорится в полицейском отчете.

От этого, утверждает аниматор в своем заявлении, гигантская маска Микки соскользнула у нее с головы и потянула мышцу в шее.

Женщине пришлось обратиться в больницу, но в полиции ее заявление отказались рассматривать.

Что говорят в Disney?

Представитель американской компании в разговоре с Би-би-си сказал, что Disney поощряет жалобы сотрудников.

"На работе каждый должен чувствовать себя в безопасности, и мы призываем всех сотрудников сообщать о любой некомфортной ситуации", - сказал представитель Disney, добавив, что парки патрулирует полиция, которая имеет право вмешиваться в подобные ситуации.

Такие случаи происходят в Диснейленде далеко не в первый раз. Последний громкий инцидент произошел в ноябре: 51-летний мужчина был арестован за то, что, позируя для фото, приподнял рукой грудь девушки, изображавшей русалочку Ариэль.

За несколько десятилетий существования парка десяткам его посетителей были предъявлены обвинения в неподобающем поведении, прикосновениях к актерам, посетителям и других нарушениях.