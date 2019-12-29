Неизвестный с ножом напал на людей в доме раввина в штате Нью-Йорк

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция оцепила район рядом с синагогой

По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения в доме рядом с синагогой в штате Нью-Йорк, сообщает полиция.

Нападение произошло в городе Монси к северу от Нью-Йорка. В этом городе компактно проживают хасиды.

Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC) сообщил, что дом принадлежит раввину.

Пять человек были доставлены в больницы с колотыми ранениями, одна из жертв нападения, по данным совета, была ранена как минимум шесть раз. Все раненые - евреи-хасиды.

Пока непонятно, какие мотивы были у нападавшего. Злоумышленник скрылся, но позже был задержан и взят под стражу, заявили в полиции. Там его описали как высокого темнокожего мужчину, передает Си-эн-эн.

Сообщалось также, что инцидент произошел во время ханукальной вечеринки в доме.

Си-би-си передает, что человек, размахивавший мачете, напал на праздновавших Хануку в субботу около 22:00 по местному времени.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция в штате Нью-Йорк охраняет синагоги после ряда преступлений, совершенных на почве ненависти

"В доме было много десятков людей", - сказал New York Times Йосси Гестетнер, соучредитель OJPAC.

Контртеррористическое отделение полиции Нью-Йорка пристально следит за ситуацией, говорится в его заявлении.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что "глубоко обеспокоена".

"Есть нулевая терпимость к проявлениям ненависти любого рода, и мы будем продолжать следить за этой ужасной ситуацией", - написала она в "Твиттере".

Прокурор также заявила, что это нападение стало очередным в серии атак на членов еврейской общины в штате Нью-Йорк на этой неделе.